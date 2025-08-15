Корпорация МСП выделила дополнительный лимит в 305 млн руб. на «зонтичные» поручительства для малого бизнеса в третьем квартале 2025 года.

Jcomp/Freepik

Это позволит предприятиям получить совокупное финансирование на сумму 500 млн руб. По данным Банка ДОМ.РФ, на текущий момент уже направлено почти 50 млн руб. на поддержку предпринимателей.

«Зонтичное» поручительство от Корпорации МСП покрывает до 50% суммы кредита, что позволяет малым предприятиям увеличивать объемы заемных средств в банках.

Прочитайте также Господдержка МСП в России сократилась почти вдвое в 2025 году

По словам Анны Корнелюк, вице-президента Банка ДОМ.РФ, в прошлом году благодаря этому инструменту бизнес получил около 500 млн руб., причем 40% этих средств были направлены на инвестиционные цели.

Наибольший спрос на «зонтичные» поручительства наблюдается в торговле (45% от общего объема), производстве (20%), а также в сельском хозяйстве и сфере услуг. Среди регионов лидируют Челябинск (189 млн руб.), Уфа (107 млн руб.), Ростов-на-Дону (54 млн руб.) и Самара (49 млн руб.).

Новый лимит позволит расширить доступ малого бизнеса к кредитным ресурсам, особенно в приоритетных для экономики отраслях.