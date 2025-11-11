С 24 ноября российские предприниматели смогут подать заявку в акселератор «Платформа роста» прямо через МСП.РФ. До 14 декабря заявки принимаются онлайн, и процедура стала заметно проще. Программа РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и Агентства стратегических инициатив помогает локальным брендам развивать бизнес, учиться продвигаться в интернете и выходить на новых покупателей в России и за рубежом. Об этом «Инку» рассказали в пресс-службе Корпорации МСП.

Во вторник в национальном центре «Россия» прошел День платформенной экономики, где РВБ и Корпорация МСП подписали соответствующее соглашение. На встрече присутствовали замглавы Администрации президента России Максим Орешкин и министр экономики страны Максим Решетников, которые отметили: чем меньше бюрократии и больше цифровых сервисов, тем легче предпринимателям расти.

По словам Орешкина, маркетплейсы уже стали удобным способом для малых производителей выйти на большой рынок, особенно если они работают из небольших городов. Он считает «Платформу роста» важным инструментом, который ускоряет продвижение перспективных товаров. Сейчас проект доступен в 37 регионах, и именно их бренды первыми смогут подать заявку онлайн.

Решетников в свою очередь добавил, что интеграция с МСП.РФ поможет точнее подбирать меры поддержки для регионального бизнеса. Чем активнее государство и маркетплейсы работают вместе, тем быстрее развивается экономика в регионах.

Участники акселератора получат помощь на каждом шаге — от старта продаж на Wildberries до составления понятного плана развития. В РВБ отмечают, что программа уже подтолкнула сотни брендов к росту, и теперь, благодаря упрощенной подаче заявок, в нее смогут попасть еще больше предпринимателей.

Раньше попасть в программу можно было только через центры «Мой бизнес» или конкурс «Знай наших». Теперь весь процесс — от заявки до верификации — проходит онлайн на МСП.РФ. Платформой уже пользуются более 1,4 млн человек: предприниматели, институты развития и банки.

Чтобы участвовать в отборе, нужно:

быть в реестре МСП,

иметь свой зарегистрированный товарный знак,

работать под собственной маркой,

производить товары в регионе, подключенном к программе.

«Платформа роста» действует с декабря 2024 года и объединяет уже более 850 брендов из России и Узбекистана.