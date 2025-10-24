После решения Банка России снизить ключевую ставку до 16,5% годовых Корпорация МСП объявила о корректировке условий по своим льготным программам кредитования. Снижение затронет бизнес в высокотехнологичных и производственных сферах, а также компании, реализующие инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики, рассказали «Инку» в пресс-службе корпорации.

По совместной программе кредитования Минэкономразвития и Корпорации МСП для малых технологических компаний ставка теперь составит 9,5% годовых, что делает такие кредиты одними из самых доступных на рынке.

Для программ инвесткредитования (в которых участвуют Корпорация МСП, Банк России и Минэкономразвития) ставка снизится до 13% годовых — она рассчитывается по формуле «ключевая минус 3,5 п. п.». Деньги смогут получить компании МСП из сфер туризма, логистики, ИТ, производства и научно-технической деятельности.

Отдельно скорректированы условия поддержки станкостроительных и робототехнических предприятий. В первый год ставка по-прежнему фиксирована — 5% годовых, на второй год после изменения ключевой составит 9,25% («половина ключевой + 1 п. п.»), а на третий — 11,25% («половина ключевой + 3 п. п.»).

Для компаний, испытывающих трудности с залоговым обеспечением, продолжают действовать «зонтичные поручительства» Корпорации МСП. Они покрывают до 50% суммы кредита, что позволяет предпринимателям привлекать финансирование даже при недостатке обеспечения.

Банк России уже трижды снижал ключевую ставку в 2025 году: в июне — с 21% до 20%, в июле — до 18%, в сентябре — до 17%. Регулятор объясняет политику смягчения монетарных условий необходимостью поддержать инвестиционную активность и доступность кредитов для бизнеса.

Эксперты отмечают, что снижение ставок особенно важно для МСП в условиях роста издержек и потребности в обновлении оборудования. Более доступное финансирование позволит предприятиям ускорить запуск новых производств, развивать экспорт и активнее участвовать в программах импортозамещения.