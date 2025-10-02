Корпорация МСП расширила возможности льготного лизинга для малого бизнеса в приоритетных отраслях. Максимальная сумма финансирования увеличена вдвое — со 100 до 200 млн руб., а также появился новый инструмент — экспресс-лизинг, который позволяет быстрее получить оборудование для запуска или модернизации производства. Подробности «Инку» рассказали в пресс-службе корпорации.

Экспресс-лизинг рассчитан на суммы от 1 до 15 млн руб. и доступен юридическим лицам в форме ООО, более 75% долей в которых принадлежат физлицам. Заявки рассматриваются в упрощенном порядке: компаниям не требуется предоставлять финансовую отчетность. Срок лизинга — от 13 до 48 месяцев, поставщики оборудования должны входить в верифицированный пул.

По льготным ставкам предприятия приоритетных отраслей могут приобрести оборудование: 6% годовых — для российского и 8% — для зарубежного.

Сферы, подпадающие под программу, включают машиностроение, металлообработку, деревообработку, производство продуктов питания, лекарств, целлюлозно-бумажной продукции и ряд других.

Минимальная стоимость оборудования в рамках стандартной программы составляет 3 млн руб., аванс — от 10%. В экспресс-лизинге планка снижена: оборудование от 0,5 млн руб., аванс — от 20%. Дополнительно снижены ставки для малого бизнеса новых регионов: 1% при покупке российского оборудования и 3% — зарубежного.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, программа ориентирована на разные этапы развития бизнеса: одни компании могут оперативно взять недорогое оборудование и запустить новое производство, другие — масштабировать его за счет крупных закупок.

Всего до 2030 года малый бизнес сможет привлечь не менее 18 млрд руб. льготного лизинга в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Оператором программы выступает «МСП Лизинг», а подать заявку можно онлайн на платформе МСП.рф.