Корпорация МСП снизила процентные ставки по программам кредитования для малого и среднего бизнеса в связи с уменьшением ключевой ставки Банка России до 17% годовых. Об этом «Инку» сообщили в пресс-службе организации.

По программе поддержки малых технологических компаний (МТК) займы теперь доступны под 10% годовых, что рассчитывается по формуле «ключевая ставка минус 7%». Для предприятий в сфере станкостроения и робототехники условия также обновлены: фиксированная ставка 5% годовых на первый год, 9,5% на второй (половина ключевой ставки плюс 1%) и 11,5% на третий (половина ключевой ставки плюс 3%).

В программе инвестиционного кредитования Банка России и Минэкономразвития для компаний из приоритетных отраслей — туризма, производства, логистики, ИТ и научно-технической деятельности — ставка составит 13,5% годовых по формуле «ключевая ставка минус 3,5%». Это распространяется на будущие кредиты и новые транши по существующим.

«Снижение «ключа» позволяет продолжить снижать ставки по льготным программам для МСП, что дает возможность предпринимателям более активно включаться в реализацию долгосрочных проектов», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич добавив, что это особенно важно для отраслей с длительным производственным циклом или высокой ресурсо- и наукоемкостью.

Снижение ключевой ставки Банка России произошло уже в третий раз подряд: в июне — с 21% до 20%, в июле — до 18%, а теперь до 17%. Регулятор отметил, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Однако инфляционные ожидания остаются высокими.