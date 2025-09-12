Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставка на 100 б.п. — до 17%. Это уже третье снижение подряд. В июне регулятор уменьшил ставку до 20%, а в июле — до 18%. До этого, с конца прошлого года, держался рекордно высокий уровень «ключа» — 21%.

Алексей Никольский / РИА Новости

«Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — сказано в сообщении Центробанка.

Регулятор сообщил, что годовая инфляция, по оценке на 8 сентября, составила 8,2%. «Инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились. В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», — отметили в ЦБ, добавив, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, сказано в пресс-релизе. Динамика деловой активности неоднородна по отраслям. Значительное охлаждение наблюдается в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими.

В Центробанке наблюдают, что при снижении депозитных ставок сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению. В то же время кредитная активность выросла в последние месяцы. Рост портфеля корпоративных кредитов значимо ускорился. Наблюдается некоторое оживление в розничном сегменте.

Регулятор прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Основатель краудлендинговой платформы «ВДело» Сергей Федореев в беседе с «Инком» отметил, что снижение ключевой ставки до 17% — это сигнал о том, что регулятор воспринимает необходимость стимулирования деловой активности выше, чем оценивает инфляционные риски. «Но важно учесть: даже такой уровень все еще остается высоким. Для бизнеса эффективным стимулом к заемному финансированию станет диапазон ближе к 10–11%. Поэтому говорить о полном перезапуске корпоративного кредитования пока рано — компании будут действовать осторожно и точечно», – добавил он.

Ранее эксперты, опрошенные «Инком», спрогнозировали снижение ставки. Одинаковое количество аналитиков высказались как за 16%, так и за 17%. Среди основных аргументов в пользу понижения ставки они назвали падение темпов экономического роста в стране и замедление инфляции. Однако аналитики отметили, что все еще сохраняются высокие инфляционные ожидания населения. Кроме того, ускорились расходы федерального бюджета.

Глава Сбербанка Герман Греф на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что российская экономика во втором квартале 2025 года вошла в стадию «технической стагнации». По его мнению, для выхода из управляемого охлаждения экономики ключевое значение имеет уровень ключевой ставки.