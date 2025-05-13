Малые и средние предприятия (МСП) в России из сфер производства строительных материалов, растениеводства и животноводства в мае традиционно увеличивают выручку благодаря праздникам и началу строительного сезона, сообщили в Корпорации МСП.

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Так, на 28% относительно всего года в мае выручка выше у производителей неметаллической минеральной продукции — цемента, кирпичей, черепицы, стекла, на 19% — у производителей готовых металлических изделий: строительных каркасов, дверей, окон, рассказал гендиректор организации Александр Исаевич.

Кроме того, примерно на 20% растет выручка у малых сельхозтоваропроизводителей.

Исаевич объяснил это тем, что на майских праздниках люди предпочитают заниматься благоустройством дачных участков и ремонтом. «Помимо этого, стартует сезон индивидуального жилищного строительства, что также объясняет рост показателей по выручке у МСП в строительной сфере», — добавил он.

Снижение выручки у МСП в этом месяце наблюдается в сферах курьерской доставки, творческой деятельности, связанной с искусством, а также производством видео- и телепрограмм, включая блогеров, рассказали в организации.