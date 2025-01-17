Ракета Starship компании SpaceX взорвалась через несколько минут после запуска с космодрома в Техасе, заставив авиакомпании изменить курс, чтобы не допустить столкновения с падающими обломками. Кроме того, это отбросит назад космическую программу Илона Маска.

Через восемь минут после старта с ракетного комплекса в Южном Техасе в 17:38 по восточному времени (01:38 мск), диспетчерская служба SpaceX потеряла связь с кораблем Starship, который нес полезную нагрузку в виде макетов спутников. Экипажа на борту не было.

«Мы потеряли связь с кораблем, что, по сути, говорит о том, что у нас была внештатная ситуация с разгонным блоком», — сказал представитель SpaceX Дэн Хуот. Несколько минут спустя он подтвердил, что корабль потерпел крушение.

Ракета-носитель Super Heavy вернулась на стартовую площадку примерно через семь минут после старта, как и было запланировано, замедлив спуск из космоса за счет повторного включения двигателей Raptor, которые зацепились за гигантские механические руки, закрепленные на стартовой башне.

Последний раз разгонный блок Starship отказывал в марте прошлого года, когда он входил в атмосферу Земли над Индийским океаном.

По данным сайта FlightRadar24, отслеживающего полеты, десятки коммерческих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты или изменили курс, чтобы избежать столкновения с обломками. Вылеты из аэропортов Майами и Форт-Лодердейла, штат Флорида, также были задержаны примерно на 45 минут.

Федеральное управление гражданской авиации США, которое регулирует частные космические запуски, сообщило, что на некоторое время замедлило движение и перенаправило самолеты, находящиеся в районе падения космического мусора, но после этого работа возобновилась в нормальном режиме.

FAA регулярно закрывает воздушное пространство для космических запусков и повторных выходов на орбиту, но может и оперативно создать бесполетную зону, если космический аппарат сталкивается с проблемой за пределами изначально закрытой зоны.

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал на сайте X видеоролик, демонстрирующий поле, усеянное обломками. «Успех не предопределен, но развлечение гарантировано!», — прокомментировал он.

Крушение произошло через день после того, как Blue Origin, космическая компания миллиардера Amazon Джеффа Безоса, впервые успешно запустила на орбиту свою гигантскую ракету New Glenn.

Разгонный блок Starship, который на 2 метра выше предыдущих версий, представляет собой «корабль нового поколения со значительными усовершенствованиями», говорится в описании миссии SpaceX. Он должен был совершить контролируемое падение в Индийский океан примерно через час после запуска.

По словам Маска, предварительная оценка показала, что внутренняя утечка жидкого кислородного топлива привела к повышению давления и разрушению ракеты.

FAA, скорее всего, начнет расследование, в ходе которого будет проверено, не упали ли обломки ракеты на населенные пункты или за пределы заранее установленной опасной зоны.

Это происшествие грозит сорвать цель Маска — не менее 12 испытаний Starship в этом году, в зависимости от того, как быстро SpaceX сможет устранить неполадки и начнет ли FAA расследование.

Эта миссия стала седьмым испытанием Starship с 2023 года в рамках многомиллиардных усилий Маска по созданию ракеты, способной доставлять людей и грузы на Марс, а также выводить большие спутниковые группировки на земную орбиту.

Подход SpaceX к разработке по принципу «от испытания к испытанию» в прошлом сопровождался громкими неудачами, когда компания доводила прототипы ракет до предела их технических возможностей. Однако это крушение произошло на этапе миссии, который SpaceX уже проходила.

Ранее SpaceX и ее инвесторы сообщили об обратном выкупе акций на сумму до $1,25 млрд. В результате капитализация компании Илона Маска по производству ракет и спутников достигнет $350 млрд, что делает ее самым дорогим в мире стартапом.