Согласно новому исследованию Университета Британской Колумбии в Канаде, опасность, угрожающая самолетам, возрастает. Еще не было случаев, чтобы падающий кусок космического мусора врезается в самолет, но если это произойдет, последствия почти наверняка будут катастрофическими.

Исследователи изучили данные о полетах по всему миру, чтобы смоделировать распределение самолетов в небе, а затем сравнили их с данными о неконтролируемых возвращениях ракетных корпусов. Повышение риска также частично обусловлено массовым запуском спутников, таких как Starlink компании SpaceX, которые в конечном итоге будут возвращаться в наше воздушное пространство.

По мере того, как на орбиту отправляется все больше спутников и ракет, а в небо поднимается все больше самолетов, шансы на столкновение растут, считают исследователи. Несмотря на то, что у нас есть технологии, позволяющие в определенной степени отслеживать падающий космический мусор, это все еще вызывает серьезную озабоченность.

«В регионах с самой высокой плотностью населения, вокруг крупных аэропортов, вероятность того, что они пострадают от неконтролируемого входа в атмосферу, составляет 0,8% в год, — пишут исследователи. — Этот показатель возрастает до 26% для более крупных, но все еще загруженных зон воздушного пространства, таких как северо-восток США, север Европы или окрестности крупных городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

По данным компании The Aerospace Corporation, вероятность смертельного столкновения самолета с объектом, падающим из космоса, в 2021 году была близка к 1 на 100 тыс. Более того, даже самый маленький кусочек сгорающей ракеты или спутника может привести к падению самолета, что затрудняет гарантию безопасности пассажиров. По оценкам, даже один грамм может нанести ущерб, если попадет в лобовое стекло или двигатель самолета.

По мере роста вероятности помех растет и вероятность того, что часть воздушного пространства будет закрыта, что приведет к увеличению загруженности других участков неба, задержке или полной отмене рейсов.

«Такая ситуация ставит национальные власти перед дилеммой, закрывать воздушное пространство или нет, с безопасностью и экономическими последствиями в любом случае», — говорят исследователи.

Начертить траекторию входа в атмосферу неконтролируемых объектов часто бывает непросто, поэтому в качестве меры предосторожности приходится закрывать большие участки воздушного пространства. Уже можно было наблюдать, как это происходит, например, с корпусом ракеты Long March 5 И в 2022 году.

По мнению исследователей, выход есть. Те, кто запускает объекты в небо, могут инвестировать в управляемый спуск ракеты. Хотя технология для этого уже существует, в настоящее время она используется менее чем в 35% запусков.

Усилия по повышению безопасности как в атмосфере Земли, так и за ее пределами продолжаются, но они требуют поддержки со стороны правительственных агентств и частных компаний. Не нужно ждать катастрофы, чтобы заставить принять меры.

«Более 2,3 тыс. ракетных корпусов уже находятся на орбите и в конечном итоге будут возвращены в атмосферу неконтролируемым образом, — заявляют исследователи. — Воздушно-космические службы будут сталкиваться с проблемой неконтролируемых возвращений в течение десятилетий».

Тем временем компания Илона Маска продолжает выполнять свои космические миссии. По словам представителя NASA, в марте 2025 года SpaceX планирует протестировать передачу топлива с одного корабля Starship, находящегося на орбите, на другой. Это станет еще одним шагом к посадке звездолета без экипажа на Луне.