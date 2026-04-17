К 2026 году готовая еда из супермаркетов стала для россиян альтернативой домашним обедам и ужинам. Совместное исследование X5 и компании NTech показало, что рынок разделился на два крупных лагеря: сторонников строгой классики и тех, кто выбирает азиатский стритфуд. При этом общая доля кулинарии в рационе страны составляет всего 1,5%, что оставляет сегменту потенциал роста в ближайшие годы. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Основу спроса по-прежнему составляет русская кухня, на которую приходится 43% всех проданных порций. Покупатели ведут себя довольно консервативно: в «Пятерочке» хитом стала котлета по-киевски с пюре, чьи продажи подскочили на 60%, а в «Перекрестке» — винегрет и каши.

Попытки ретейлеров экспериментировать с рецептурой массовый клиент отвергает. Продажи блюд с непривычными сочетаниями ингредиентов, вроде курицы с ананасами, упали на 6%. Покупатель ищет в готовой еде предсказуемый «домашний» вкус и не готов переплачивать за гастрономический фьюжн.

На этом фоне самым динамичным сектором стала паназиатская кухня, прибавившая 37% в деньгах. Быстро растут продажи японских онигири: их стали покупать в 4,5 раза чаще, чем годом ранее. Рисовые треугольники и роллы фактически превратились в новые бутерброды, вытесняя из корзин привычные сэндвичи и наггетсы.

Параллельно с этим закрепился тренд на здоровое питание. Перед началом летнего сезона спрос на простые овощные салаты вырос в четыре раза, что заставляет ретейлеров расширять линейки вроде «Зеленой линии» и вводить сезонные меню.

Несмотря на бум, аналитики NTech отмечают, что потенциал категории еще не исчерпан. Сейчас готовая еда занимает лишь 3,4% от всего продуктового рынка в денежном выражении. Основной драйвер роста — делегирование готовки магазинам. Покупатель все чаще выбирает готовую еду вместо самостоятельной готовки, особенно когда речь идет о сложных национальных рецептах или сбалансированном ЗОЖ-рационе.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.