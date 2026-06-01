Московский рынок гибких офисов переживает странный момент: арендаторов становится меньше, новых площадок почти нет, а цены продолжают расти. В первом квартале 2026 года объем сделок в сегменте рухнул более чем вдвое — по оценке CMWP, арендаторы заняли около 12 тыс. кв. м, NF Group фиксирует и вовсе 5,8 тыс. кв. м.

Компании не просто реже приходят на рынок — они берут меньше. Средний арендуемый блок сжался с 360 до 230 кв. м, крупных сделок нет совсем. Бизнес явно перестал делать ставку на просторные гибкие пространства.

Незанятых метров прибавилось: к концу марта пустовало уже 15,5% всего фонда, что почти вдвое больше, чем год назад. Часть площадей освободили уходящие арендаторы, часть — новые объекты, которые открылись, но так и не заполнились.

Новых площадок открывается ничтожно мало. За весь первый квартал на рынок вышел один объект — Flexity на 827 кв. м в «Павелецкой Плазе», на 86% меньше прошлогоднего уровня ввода. Операторы притормозили: подходящих помещений в бизнес-центрах не хватает, отделка резко подорожала, собственники перестали давать каникулы.

Суммарный фонд при этом подрос до 437 тыс. кв. м (около 62 тыс. рабочих мест) — но это все равно около 2% столичного офисного рынка.

Дефицит новых проектов не сбил ставки — он их разогнал. Средняя стоимость рабочего места в сетевых сервисных офисах выросла за год на 37,6%, до 52,3 тыс. руб. в месяц, в ЦАО — почти до 99 тыс. руб. Операторам просто некуда отступать, ведь они несут расходы на аренду и ремонт еще до того, как на площадку зайдет первый клиент.

А площадки, которые только готовятся к запуску, заявляют ставки еще выше — в среднем 69,7 тыс. руб. за рабочее место, что на 57% больше прошлогоднего уровня. Разрыв с уже работающими объектами достиг 26% — и прямо показывает, во сколько обходится выход на рынок сегодня.

Участники рынка ищут выход в гибридной модели: те же площади предлагают и как сервисный офис, и по классическому договору аренды — кому что подойдет. Эксперты допускают, что именно эта схема станет стандартом для большинства новых проектов уже до конца года.

