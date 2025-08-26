Опубликованы первый тизерный постер и тизер-трейлер сериала «Бар «Один звонок»» из линейки KION Originals, премьера которого состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION в этом году. Главные роли в проекте исполнили Данила Козловский и Александр Ильин.

Кадры из сериала «Бар «Один звонок»»

Данила Козловский возвращается спустя почти 3,5 года после выхода сериала «Карамора», который, несмотря на амбициозный масштаб и яркую визуальную стилистику, встретил множество критических замечаний.

В истории о таинственном баре, где за необычную цену можно позвонить умершему близкому человеку, также снялись Оксана Акиньшина, Кай Гетц, Серафима Гощанская и Егор Шип. Подробности — в распоряжении «Инка».

В сериале следователь Андрей Морозов (Александр Ильин) ищет Витю (Кай Гетц) — сына своей жены, находящейся в коме. Все следы приводят его к мистическому бару «Один звонок», который появляется в разных местах и оставляет за собой тела убитых. Бармен (Данила Козловский) не только смешивает коктейли и бросает циничные фразы, но и дает посетителям шанс позвонить умершим. В заведении встречаются разные люди: Жанна, мечтающая избавиться от мужа, юрист Макс, не сумевший отделиться от матери, и блогер Сэм, которому предстоит столкнуться с потусторонним миром.

Сериал выполнен в жанре мистического детектива с сильным элементом драматического саспенса. «Бар «Один звонок»» поднимает философские вопросы о том, как важно уметь отпускать прошлое и какой ценой люди готовы заплатить за принятие неизбежного и обретение внутреннего покоя.

Режиссером проекта стал Сергей Филатов («Урок», «Отпечатки»). У «Бара «Один звонок»» большая авторская группа, в которую вошли Александр Фомин («Молодой человек»), комик Ярослава Тринадцатко (это ее сериальный дебют), Сергей Левитан («Бесит»), Юрий Голайдо и Алексей Зотов («Один хороший день») и другие сценаристы. Роли в проекте сыграли Данила Козловский, Александр Ильин, Оксана Акиньшина, Егор Шип, Кай Гетц, Павел Ворожцов, Антон Кузнецов, Иван Макаревич и др.