Строительной отрасли необходимо идти в ногу со временем и внедрять технологии в процесс создания жилья. «Инк» посетил площадку жилого комплекса «Монблан», который возводит ГК «Галс-Девелопмент», и узнал, какие инновации применяются застройщиком в реальном времени.

Элитный ЖК «Монблан» строится в центре Москвы, в паре минут от метро «Павелецкая». В работе в этом историческом районе города используются:

Фото: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Кран-паук — компактный кран с выдвижными «лапками». Он решает строительные задачи на труднодоступных площадках, а мобильность и маневренность «паучка» позволяют осуществлять сложный высотный монтаж. Это дает локальный прирост производительности на 20% за счет быстрого перераспределения техники;

Фото: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

«Третий глаз» для экскаваторов — это 3D-техника дополненной реальности, которая проецирует цифровые данные на планшет оператора. Она позволяет видеть положение ковша относительно поверхности при снятии грунта. Это ускоряет процесс раскопок, снижает риск ошибок и дает возможность работать ночью и в туман. Экскаватор с AR-оборудованием снижает трудозатраты на 30%, так как не требует присутствия геодезиста и прораба;

Фото: Анастасия Трибесёнкова

П ромышленный экзоскелет-«легкая рука» — устройство, напоминающее металлические крылья на спине у рабочего. Оно поддерживает руки при выполнении длительных задач над головой, снижая нагрузку на плечи и спину. Такое решение помогает повысить выносливость и снизить риск травм. За счет перераспределения нагрузки снижается общая усталость человека, как следствие дневная выработка увеличивается на 15%;

Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

«Умная каска» с интеллектуальным модулем отслеживает перемещение и длительность пребывания руководителей бригад в реальном времени. Трекер на каске позволяет контролировать режим труда и отдыха сотрудников и их доступ к зонам работ. При непредвиденной ситуации данные оперативно поступают на пульт контроля, что также снижает риск травм;

Также для организации работы на площадке используется Face ID — биометрический терминал для контроля доступа и учета рабочего времени. Он быстро пропускает на рабочие места только уполномоченных лиц и не даст пройти посторонним. Система распознает до пяти человек на расстоянии до 2,5 метра;

Рабочим на месте помогает «Станок-силач» — оборудование для точного и быстрого сгиба арматуры. Оно заменяет три арматурных поста с бригадой до 20 человек. Станок используется для подготовки металлических элементов каркасов железобетонных конструкций, повышая производительность на 200% и сокращая сроки изготовления заготовок из арматуры в два раза.

По словам представителей «Галс-Девелопмент», все вышеперечисленные решения построены на отечественном программном обеспечении.