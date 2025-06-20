Столица Кубани готовится к реализации масштабного проекта в сфере креативных индустрий и легкой промышленности. В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о создании креативно-производственного кластера «РВБ Промпарк» между компанией Wildberries & Russ и правительством Краснодарского края.

Фото: Freepik

Инициатором проекта выступила основатель Wildberries Татьяна Ким. Многофункциональный комплекс площадью более 20 тыс. кв. м расположится в непосредственной близости от действующего логистического центра Wildberries.

Такое соседство позволит предприятиям-резидентам значительно сократить транспортные расходы, ускорить процесс доставки товаров на маркетплейс и оптимизировать складские операции.

Инфраструктура нового кластера предусматривает создание не только производственных мощностей, но и специализированных пространств для развития бизнеса. В состав комплекса войдут центр прототипирования и дизайна, современные фото- и видеостудии для создания контента, образовательный хаб с программами по digital-маркетингу, коворкинг-зоны для стартапов и презентационные площадки для демонстрации продукции.

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Ким отмечает, что данный проект призван стать катализатором развития местных брендов. Предприятия-резиденты получат комплексную поддержку на всех этапах — от разработки продукта до его продвижения на международных рынках через платформу маркетплейса.

Согласно оценкам правительства края, реализация проекта позволит создать около 500 новых рабочих мест уже на первом этапе. Особое внимание будет уделено поддержке традиционных для региона направлений легкой промышленности, включая производство текстиля и изделий из кожи.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркивает, что новый кластер предоставит местным предпринимателям современные инструменты для развития бизнеса и выхода на федеральный уровень.

Реализация проекта запланирована в два этапа: пилотный запуск ожидается к концу 2025 года, а полное введение в эксплуатацию — в 2026 году. Объем инвестиций в первый этап оценивается в 2,5 млрд руб.