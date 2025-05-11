Согласно новому исследованию, проведенному международной командой ученых, диета, богатая флавоноидами (так называемая «флаводиета»), может значительно снизить признаки нездорового старения. Флавоноиды — группа растительных соединений, содержащихся в ягодах, черном чае, цитрусовых и яблоках. Они придают продуктам яркую окраску и обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Международная команда ученых проанализировала данные двух долгосрочных исследований: Nurses’ Health Study (NHS) с участием почти 63 тысяч медсестер (1990-2014) и Health Professionals Follow-up Study (HPFS) с участием 23 тысяч мужчин-медработников (2006-2018). Сотрудники заполняли анкеты о своем образе жизни каждые два года и включались в анализ только по достижении 60 лет.

У женщин, потреблявших много чая, красного вина, черники, яблок и апельсинов риск развития старческой слабости был на 11-21% ниже по сравнению с теми, кто ел мало таких продуктов. Также высокое потребление красного вина, черники, яблок, клубники и апельсинов снизило риск физических отклонений на 4-14%, а яблоки, клубника, апельсины и грейпфруты снизили риск ухудшения психического здоровья на 10-15%. У мужчин связь была менее выраженной — только высокое потребление чая и черники, а также умеренное потребление красного вина снизили риск проблем с психическим здоровьем на 14%, 15% и 29% соответственно.

Профессор Эйдин Кэссиди из Королевского университета Белфаста отметила, что увеличение потребления богатых флавоноидами продуктов всего на три порции в день снизило риск всех трех показателей старения у женщин на 6-11%, а у мужчин — риск проблем с психическим здоровьем на 15%. Флавоноиды помогают уменьшить окислительный стресс и воспаление, поддерживают здоровье кровеносных сосудов и даже способствуют сохранению мышечной массы.