Красивый пейзаж способен не только привлечь наше внимание, но и на мгновение замедлить нашу реакцию на внешние сигналы. К такому выводу пришли исследователи из Туринского университета. Согласно их работе, опубликованной в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience, чем больше человеку нравится изображение природы, тем медленнее он реагирует на последующие сигналы и тем слабее в его мозге проявляются признаки подготовки к движению.

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Ученые предполагают, что во время эстетического переживания мозг временно перераспределяет ресурсы: вместо подготовки к физическим действиям он сосредоточивается на восприятии окружающего мира и обработке визуальной информации.

Когда человек видит впечатляющий горный пейзаж или произведение искусства, он нередко на мгновение замирает, чтобы внимательнее рассмотреть увиденное. Этот феномен заинтересовал нейробиологов: действительно ли восприятие красоты может временно сдерживать двигательную активность?

В 2020 году исследователи предложили гипотезу «остановки ради знаний». Согласно ей, ощущение красоты может служить для мозга сигналом ненадолго приостановить физическую активность, чтобы направить больше ресурсов на изучение окружающей среды и обработку новой информации.

Однако до сих пор эту идею не проверяли напрямую на примере зрительного восприятия природных пейзажей. В новом исследовании Паоло Барбьери, Ирен Ронга и их коллеги из Туринского университета решили выяснить, действительно ли привлекательные изображения влияют на готовность человека к движению.

Исследование состояло из двух лабораторных экспериментов. Для них ученые подготовили 180 черно-белых фотографий природных ландшафтов, в том числе гор и морских побережий. Все изображения предварительно выровняли по яркости, контрастности и размеру, чтобы технические различия не влияли на результаты.

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В первом эксперименте участвовали 30 добровольцев. Им показывали фотографии на экране компьютера в течение 5−6 секунд, после чего изображение исчезало. Участники должны были как можно быстрее нажать пробел, а затем оценить, насколько им понравился увиденный пейзаж, по шкале от 1 до 9.

Результаты показали, что после просмотра наиболее понравившихся фотографий участники реагировали медленнее. В среднем на нажатие кнопки им требовалось 297 миллисекунд, тогда как после просмотра наименее привлекательных изображений — 288 миллисекунд. Разница составила 9 миллисекунд.

Во втором эксперименте приняли участие еще 20 человек. На этот раз исследователи использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ), которая позволяет регистрировать электрическую активность мозга. Участникам показывали пейзажи, а после их исчезновения на экране появлялся цветной круг: зеленый означал, что нужно нажать кнопку, красный — что необходимо воздержаться от нажатия.

Так ученые смогли проследить не только за скоростью реакции, но и за тем, как мозг готовится к движению еще во время просмотра изображения.

Результаты подтвердили наблюдения первого эксперимента. После просмотра наиболее понравившихся пейзажей участники нажимали кнопку в среднем за 504 миллисекунды, а после менее привлекательных — за 497 миллисекунд.

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Особый интерес для исследователей представляли записи ЭЭГ. Они изучили так называемый потенциал готовности — электрический сигнал, который постепенно формируется в мозге за одну-две секунды до физического движения. Его выраженность отражает степень подготовки мозга к действию.

Выяснилось, что во время просмотра наиболее привлекательных фотографий потенциал готовности был слабее. Причем различия сохранялись даже после появления зеленого сигнала, когда участникам уже нужно было нажать кнопку.

Одновременно ученые обнаружили изменения в мозговых ритмах. Активность альфа-волн, связанных с обработкой зрительной информации, снижалась, а мощность бета-волн, которые могут участвовать в подавлении двигательной активности, возрастала. По мнению авторов, такие изменения свидетельствуют об усилении зрительного внимания и одновременном замедлении подготовки к физическому действию.

Кроме того, исследователи обнаружили еще одну закономерность: чем выше участники оценивали конкретный пейзаж, тем слабее, как правило, становились связанные с движением сигналы мозга.

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Не отключение движения, а переключение внимания

Авторы считают, что полученные результаты поддерживают гипотезу «остановки ради знаний». Когда человек сталкивается с чем-то эстетически привлекательным, его мозг может временно снижать готовность к немедленному действию, чтобы уделить больше внимания увиденному и подробнее обработать поступающую информацию.

При этом исследователи подчеркивают, что обнаруженный эффект довольно небольшой: разница во времени реакции составила всего 7−9 миллисекунд. Речь не идет о полном подавлении двигательной активности.

У исследования есть и ограничения. В экспериментах участвовали небольшие группы молодых людей, а сами испытания проводились в лабораторных условиях с использованием черно-белых фотографий. Кроме того, ученые не проверяли напрямую, действительно ли участники запоминали больше деталей понравившихся пейзажей. Поэтому пока нельзя утверждать, что замедление двигательных реакций обязательно улучшает обучение или усвоение информации.

В дальнейшем команда планирует выяснить, сопровождается ли такое временное расхождение между восприятием и действием усилением внимания и способности к обучению.

Таким образом, исследование предлагает интересное объяснение знакомого многим ощущения: иногда, когда мы видим что-то по-настоящему красивое, нам хочется просто остановиться и смотреть. Возможно, в этот момент мозг действительно отдает предпочтение восприятию и изучению окружающего мира, временно отодвигая на второй план готовность к действию.

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