Японские ученые связали регулярные походы в кино, музеи и театры с более низким физиологическим возрастом после 50 лет. У участников, выбиравшихся на культурные мероприятия хотя бы раз в несколько месяцев, этот показатель в среднем составил 66,9 года против 69,9 года у менее активной группы. Исследование специалистов Института науки Токио опубликовал Journal of Epidemiology and Community Health.

Pauline Loroy, Unsplash

Ученые проанализировали данные 1899 участников Английского продольного исследования старения, каждый из которых прошел обследование как минимум дважды. Всего в анализ вошли 4207 наблюдений. Физиологический возраст рассчитывали на основе десяти показателей, среди которых были артериальное давление, функция легких, уровень гемоглобина и холестерина, индекс массы тела, сила хвата и скорость ходьбы. Полученный результат отражал состояние основных систем организма, которое могло не совпадать с календарным возрастом человека.

Читайте также Ученые поспорили о том, насколько долголетие зависит от генов

Культурную активность оценивали с помощью анкеты. Участники сообщали, как часто ходили в кино, музеи и галереи, а также в театры, на концерты или в оперу. Ответы по каждой из трех категорий оценивали от нуля до пяти баллов, после чего складывали в общий показатель от нуля до 15. При простом сравнении групп средний физиологический возраст у тех, кто выбирался на культурные мероприятия раз в несколько месяцев или чаще, оказался на три года ниже, чем у менее активных участников.

Затем исследователи применили модель, которая позволила проследить изменения у одних и тех же людей и учесть их устойчивые индивидуальные особенности. После поправки на изменения в доходах, занятости и состоянии здоровья связь сохранилась. Каждый дополнительный балл по 15-балльной шкале культурной активности был связан с физиологическим возрастом на 0,085 года, или примерно на 31 день, ниже.

Авторы предложили несколько возможных объяснений обнаруженной связи. Культурный досуг мог укреплять социальные связи, поддерживать психологическое благополучие и сопровождаться более здоровым образом жизни. В совокупности эти факторы могли благоприятно отражаться на состоянии организма. Однако ученые не оценивали их вклад отдельно, поэтому возможные механизмы пока остались гипотезами.

Исследование не доказало, что походы в кино, музеи или театры сами по себе замедляли старение. Работа оставалась наблюдательной, поэтому ученые не смогли полностью исключить обратную причинность. Люди с лучшим здоровьем могли чаще выбираться на культурные мероприятия, тогда как возрастные заболевания, напротив, ограничивали такие возможности.

Несмотря на ограничения, авторы предложили рассматривать культурную активность как одно из потенциальных направлений поддержки здорового старения. По их оценке, величина обнаруженной связи могла быть сопоставима с показателями при частой физической активности. Однако исследование не доказало, что походы в музеи или театры способны заменить тренировки или стать самостоятельным способом профилактики возрастных изменений. Для проверки такого эффекта потребуются дополнительные долгосрочные исследования.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.