В России удивительный и немного тревожный рекорд: короткие рублевые вклады (сроком до 180 дней) сейчас составляют почти 30% от общего объема депозитных сбережений граждан, выяснили «Известия». За год объем таких депозитов вырос на 60%, достигнув отметки в 16 трлн руб.

Этот сдвиг говорит о том, что вкладчики все больше ориентируются на гибкость, не желая фиксировать деньги надолго. В периоды нестабильности возврат к коротким инструментам становится «защитным» выбором: люди предпочитают иметь возможность быстро распоряжаться средствами.

Для банков такая ситуация — двойственный сигнал. С одной стороны, приток вкладов поддерживает ликвидность. С другой — короткая ресурсная база усложняет выдачу долгосрочных кредитов: ипотека, инфраструктурные проекты и другие крупные инициативы требуют стабильных источников финансирования.

ЦБ и банки отмечают, что часть краткосрочных вкладов со временем пролонгируется, но если эта тенденция закрепится, финансовой системе придется подстраиваться: пересматривать процентные ставки, схемы привлечения клиентов и условия депозитов.

Для экономики в целом это тревожный знак: когда преобладает «короткий горизонт», снижается стимул инвестировать в долгосрочные проекты, развитие — особенно в сфере инфраструктуры, промышленности, ЖКХ — может замедлиться.

Особенно важно следить за этим малым и средним бизнесом: если банки не смогут предсказуемо привлекать деньги надолго, условия кредитования для компаний будут менее стабильны, а ставка — выше.