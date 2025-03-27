Краудлендинговая платформа JetLend провела первичное публичное размещение акций на «СПБ бирже». На IPO ей удалось привлечь 500 млн руб. Акции торговались по минимальной цене, что позволило создать максимальный апсайд для инвесторов.

Цена IPO составила 60 руб. за акцию, а общий размер достиг 476 млн руб., что соответствует рыночной капитализации в 6,3 млрд руб. Доля акций платформы в свободном обращении составила порядка 7,6%.

В компании пояснили, что предлагали бумаги по минимальной цене, чтобы создать максимальный апсайд для инвесторов. Также это обеспечило основу для положительной динамики акций с начала биржевой истории платформы.

В июле 2024 года генеральный директор JetLend Роман Хорошев заявлял, что в рамках подготовки к первичному публичному размещению акций бизнес оценили в 8-12 млрд руб., и компания планирует разместить на бирже около 10% акций.

В декабре 2024 года он сообщил, что компания собирается перенести IPO на начало 2025 года. В феврале представители JetLend высказывались, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.

В планах компании направить привлеченные средства на расширение бизнеса, технологическое развитие и выход на новые рынки.

Как финансист из Самары Роман Хорошев открыл инвестиционную платформу и развивает это направление в России, рассказывали ранее. По словам предпринимателя, он всегда мечтал о большем — ему хотелось запустить собственную компанию. Краудлендинговый сервис JetLend появился после нескольких неудачных попыток, когда Хорошев нашел идею, которая стоила того, чтобы рискнуть стабильностью и уйти из найма.