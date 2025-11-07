Компания Globant, эксперт в области цифровой трансформации, Riot Games, создатель League of Legends и VALORANT, объявили о многолетнем стратегическом партнерстве. Об этом сообщает пресс-служба Globant.

В рамках сотрудничества Globant станет технологическим партнером Riot Games, поддерживая ключевые инициативы, в том числе исследования в области искусственного интеллекта для улучшения зрительского опыта и мобильной интеграции.

По словам представителей обеих компаний, партнерство объединяет киберспортивный опыт Riot Games и технологическую экспертизу Globant для создания более качественного и персонализированного контента для миллионов игроков и фанатов по всему миру.

Сотрудничество позволит Riot Games сосредоточиться на творческих аспектах развития киберспорта, в то время как Globant обеспечит технологическую поддержку бизнес-направлений.

Globant обладает подтвержденным опытом в сфере медиа и развлечений, сотрудничая с такими организациями, как FIFA и Formula 1, и предлагая решения в области разработки игр, управления контентом и внедрения передовых технологий.