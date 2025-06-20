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Креативной индустрии — стратегию, бизнесу — мировое лидерство: какие поручения дал на ПМЭФ президент России

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Инк» собрал главные заявления главы страны.

Фото: Кирилл Казачков/Фотобанк Росконгресса

Экономика

  • ВВП РФ растет ежегодно более чем на 4%, несмотря на все сложности.
  • Вклад сырьевой составляющей в динамику российской экономики перестал быть определяющим. Представления о российской экономике как о сырьевой давно устарели.
  • Годовая инфляция по данным на 16 июня составила 9,6%.
  • ВВП РФ прибавил 1,5% в годовом выражении за первые четыре месяца этого года.
  • РФ занимает первое место в Европе по объему экономики.
  • РФ ни в коем случае не должна допустить стагнации и рецессии.

Бизнес

  • Ориентир — Россия к 2030 году должна быть в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса.
  • Регулирование офлайн-магазинов в России во многом устарело и не соответствует современным условиям.
  • Президент поручил ускорить принятие документа о платформенной экономике.

Люди

  • Безработица в России остается на минимальном уровне в 2,3%.
  • В России нужен переход к экономике высоких зарплат, основанных на повышении качества рабочих мест.
  • Путин назвал рекордным за всю историю страны снижение бедности в РФ, она составляет 7,2% и продолжает снижаться, нужно дойти до 5%.
  • Количество бедных в РФ сократилось с 2000 года с 42,3 млн до 10,5 млн человек, но и этого недостаточно, отметил российский лидер.
  • Глава страны призвал Госдуму в короткие сроки принять правительственный пакет проектов по улучшению трудового законодательства.

Технологии

  • Технологический прорыв должен служить в том числе снижению уровня бедности.
  • Экономика России должна стать более технологичной, это не пожелание, а требование сегодняшнего дня.
  • Россия создает национальную цифровую транспортно-логистическую платформу.
  • Использование цифрового рубля нужно сделать массовым.
  • России нужно структурно менять импорт и концентрироваться на производстве более технологичных товаров и услуг внутри страны.
  • Президент поручил кабмину подготовить ежегодный доклад о динамике технологического развития страны.

Промышленность

  • Необходимо отходить от разделения на гражданскую и военную промышленность.
  • Путин предложил запустить проекты по извлечению ценных компонентов из накопленных в РФ миллионов тонн вредных отходов промышленности.

Культура и туризм

  • Президент предложил объединить ресурсы программ льготного кредитования создания туристической инфраструктуры и сохранения объектов культурного наследия. А также распространить на них механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.
  • В России подготовят долгосрочную стратегию креативной экономики.
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