Креативной индустрии — стратегию, бизнесу — мировое лидерство: какие поручения дал на ПМЭФ президент России
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Инк» собрал главные заявления главы страны.
Экономика
ВВП РФ растет ежегодно более чем на 4%, несмотря на все сложности.
Вклад сырьевой составляющей в динамику российской экономики перестал быть определяющим. Представления о российской экономике как о сырьевой давно устарели.
Годовая инфляция по данным на 16 июня составила 9,6%.
ВВП РФ прибавил 1,5% в годовом выражении за первые четыре месяца этого года.
РФ занимает первое место в Европе по объему экономики.
РФ ни в коем случае не должна допустить стагнации и рецессии.
Бизнес
Ориентир — Россия к 2030 году должна быть в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса.
Регулирование офлайн-магазинов в России во многом устарело и не соответствует современным условиям.
Президент поручил ускорить принятие документа о платформенной экономике.
Люди
Безработица в России остается на минимальном уровне в 2,3%.
В России нужен переход к экономике высоких зарплат, основанных на повышении качества рабочих мест.
Путин назвал рекордным за всю историю страны снижение бедности в РФ, она составляет 7,2% и продолжает снижаться, нужно дойти до 5%.
Количество бедных в РФ сократилось с 2000 года с 42,3 млн до 10,5 млн человек, но и этого недостаточно, отметил российский лидер.
Глава страны призвал Госдуму в короткие сроки принять правительственный пакет проектов по улучшению трудового законодательства.
Технологии
Технологический прорыв должен служить в том числе снижению уровня бедности.
Экономика России должна стать более технологичной, это не пожелание, а требование сегодняшнего дня.
Россия создает национальную цифровую транспортно-логистическую платформу.
Использование цифрового рубля нужно сделать массовым.
России нужно структурно менять импорт и концентрироваться на производстве более технологичных товаров и услуг внутри страны.
Президент поручил кабмину подготовить ежегодный доклад о динамике технологического развития страны.
Промышленность
Необходимо отходить от разделения на гражданскую и военную промышленность.
Путин предложил запустить проекты по извлечению ценных компонентов из накопленных в РФ миллионов тонн вредных отходов промышленности.
Культура и туризм
Президент предложил объединить ресурсы программ льготного кредитования создания туристической инфраструктуры и сохранения объектов культурного наследия. А также распространить на них механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.
В России подготовят долгосрочную стратегию креативной экономики.