Несмотря на растущий экономический потенциал кредитивного сектора, который, по данным Минэкономразвития, обеспечил 4% ВВП в 2024-м и должен достичь 6% к 2030 году, россияне не особенно понимают, чем на самом деле занимаются его сотрудники. Такие результаты исследования представил ВЦИОМ.

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Согласно исследованию, лишь треть россиян знакомы с понятием «креативные индустрии». При этом наблюдается положительная динамика среди молодежи (поколение Z) — их уровень осведомленности (12%) вдвое превышает средний показатель по стране (5%). Эксперты связывают это с большей вовлеченностью молодых людей в новые образовательные программы и повседневное потребление продуктов креативных индустрий.

Географический анализ показывает неравномерное развитие сектора по регионам. Так, Уральский федеральный округ демонстрирует значительный рост информированности, что объясняется проведением ежегодной «Российской недели креативных индустрий — Урал». Три уральских региона (Свердловская, Челябинская и Тюменская области) входят в число лидеров по развитию креативной экономики.

Наибольшая концентрация передовых регионов наблюдается в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, где расположены Москва и Санкт-Петербург.

Жители двух столиц, наиболее знакомые с креативными индустриями, демонстрируют и наибольший запрос на их развитие — 72% опрошенных заявили, что развивать этот сектор определенно важно. Исследование подтверждает корреляцию между уровнем знаний о секторе и осознанием его важности для экономики.

В восприятии россиян креативные индустрии сочетают коммерческую и творческую составляющие. Большинство респондентов (каждый шестой) считают, что этот сектор в равной степени предоставляет возможности для самореализации и извлечения прибыли.

Исследование ВЦИОМ подчеркивает необходимость дальнейшей популяризации креативных индустрий в России, особенно в регионах, где уровень осведомленности остается низким, несмотря на значительный экономический потенциал сектора.