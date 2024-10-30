По итогам третьего квартала 2024 года Индекс кредитной сознательности российских заемщиков снизился до 1,51 пункта — это минимальное значение с середины 2020 года. Для сравнения, на пике кризиса и пандемии показатель находился на уровне 1,35 по итогам второго квартала, следует из статистики бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», сообщает РБК.

Индекс кредитной сознательности — это математическая модель, разработанная аналитиками БКИ на основе данных о платежном поведении клиентов российских банков при выплате кредитов. В расчетах учитываются любые виды необеспеченных ссуд. Рост индекса означает, что кредитное поведение банковских клиентов улучшается, а снижение указывает на ухудшение платежной дисциплины.

Специалисты указывают на уменьшение Индекса кредитной сознательности на 0,06 пункта за июль — сентябрь. Они начали отмечать снижение в конце прошлого года, с тех пор показатель потерял 0,27 пункта. Это самое затяжное сокращение индекса, которое фиксировало «Скоринг Бюро» за все время замеров с 2011 года.

Падение индекса связано с увеличением просрочки у российских заемщиков и ухудшением возврата клиентов в графики платежей. Гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин отметил, что по итогам августа около 6,2 млн договоров на необеспеченные кредиты были просрочены, тогда как в конце прошлого года их было 5,4 млн.

По предоставленным ЦБ данным, по итогам августа объем просроченной задолженности физлиц по кредитам составил 1,6 трлн руб., а доля просроченных долгов в общем розничном портфеле — 4,1%. По сравнению с предыдущими месяцами она почти не менялась. Доля просрочки в объеме необеспеченных ссуд также стабильна — 7,6%.

В июне доля кредитов наличными с просроченными платежами от 30 дней на третий месяц с момента выдачи составила 1,2%. При этом годом ранее аналогичный показатель находился на уровне 0,5%. Заемщики стали чаще допускать просрочки по беззалоговым кредитам, выданным «в период ужесточения денежно-кредитной политики», указывал ЦБ.

Банк России начал процесс повышения ключевой ставки в июле 2023 года с уровня 7,5%, к декабрю показатель достиг 16% годовых. А в 2024, по итогам октябрьского заседания, ставка ЦБ составила рекордный для российского рынка 21%.

«Как показывает практика, качество обслуживания кредитов, выданных в периоды существенного повышения ключевой и рыночных ставок, заметно снижается», — говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. По его словам, это во многом связано с изменением профиля получателей кредитов.

Эксперт объясняет, что в период высоких ставок наиболее качественные заемщики предпочитают выжидать, временно обращаясь к сберегательной модели поведения. «Соответственно, на кредитном рынке остаются, как правило, клиенты не очень высокого кредитного качества, зачастую с острой потребностью в заемных средствах», — говорит он.

По словам директора департамента розничных рисков банка «Зенит» Александра Шорникова, высокие ставки и ограничения кредитования, которые сейчас применяет ЦБ, ухудшили возможности рефинансирования кредитов для клиентов. «Но основной социальный фактор дефолта — увеличение собственных расходов клиентов на фоне инфляции и потеря источников дохода», — констатирует Шорников.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который в числе прочего освобождает граждан, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам. Материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту составляют меньше двух третей ключевой ставки Банка России.