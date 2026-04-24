Основное юрлицо сети детских товаров «Кораблик» — ООО «Кораблик-Р» — вновь оказалось под угрозой банкротства. О планах подать соответствующее заявление сообщил кредитор компании ЗАО «Крок инкорпорейтед», входящее в структуру ИТ-компании «Крок».

Попытка признать компанию несостоятельной уже предпринималась ранее. Осенью 2024 года к «Кораблику-Р» поступили требования более чем от 40 кредиторов. Однако в феврале 2026 года Арбитражный суд Москвы остановил процесс, поскольку у должника не нашлось имущества, достаточного для оплаты судебных расходов и вознаграждения конкурсному управляющему.

Несмотря на это, новые иски могут иметь практический смысл. Управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков пояснил, что через банкротную процедуру кредиторы получают право оспаривать сделки, совершенные в период подозрительности, и пытаться вернуть активы, которые сейчас числятся за другими структурами.

Сеть «Кораблик» работала на рынке с 2000 года. Ее основал Алексей Зуев. В 2023 году 5% бизнеса получил владелец дистрибутора игрушек МТК «Алиса». Через месяц еще 5% в ООО «Кораблик-Р» перешли компании «Кербин», связанной с фондом A&NN Investments, который управляет активами Александра Мамута. Оставшаяся доля находилась у АО «Кораблик», чьи конечные владельцы не раскрывались. Сейчас это юрлицо ликвидировано.

Финансовое положение ретейлера ухудшалось несколько лет подряд. Если в 2019 году выручка составляла 13,2 млрд руб., то к 2023 году она сократилась до 1 млрд руб. В тот же период компания фигурировала ответчиком по 70 судебным искам на общую сумму свыше 359 млн руб.

В 2024 году бренд «Кораблик» ушел с рынка розницы: все магазины были закрыты. Часть площадок затем перезапустили в новом формате. Исполнительный директор фонда A&NN Надежда Ермакова тогда сообщала о запуске обновленной концепции. Вскоре «Кербин» зарегистрировала товарные знаки Toyspro и «Тойспро». Сейчас под новым брендом работают 11 магазинов: семь в Москве, по одному в Подмосковье и Сочи.

Президент Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина отметила, что «Кораблик» долгое время оставался заметным игроком специализированной детской розницы благодаря широкому ассортименту — от базовых товаров до продукции по уходу за детьми. По ее оценке, сеть ослабили накопленные долги, сокращение трафика в офлайн-магазинах и давление со стороны маркетплейсов.

Сам рынок детских товаров также теряет объемы. По данным АИДТ, в 2025 году его оборот вырос на 15% и достиг 2,1 трлн руб., но продажи в натуральном выражении снизились на 8% год к году. Продажи товаров для творчества упали на 13%, игрушек — на 5%. Среди причин участники рынка называют снижение рождаемости и рост ресейла, поскольку родители все чаще покупают подержанные товары. По данным сервиса «Платформа ОФД», средняя цена детской игрушки в 2025 году составила 670 руб.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.