Тем, кто желает запустить свой бизнес и нуждается в советах по его началу, Стив Бланк рекомендует обратиться к чат-боту с искусственным интеллектом, например, ChatGPT от OpenAI или Claude от Anthropic. Бланк — автор четырех книг по предпринимательству и соучредитель восьми стартапов. Он ушел на пенсию более двадцати лет назад, а его последний проект, компания Epiphany, была продана за $329 млн в 2005 году.

В настоящее время Стив Бланк занимает должность адъюнкт-профессора в Стэнфордском университете, где читает курсы по инновациям и своему методу «Бережливый стартап». На протяжении многих лет он советовал студентам и предпринимателям выходить из офиса, чтобы общаться с реальными потенциальными клиентами, выяснять их потребности и на этой основе строить свой бизнес.

Сейчас Бланк утверждает, что генеративные технологии ИИ могут сделать этот процесс еще более эффективным. В интервью CNBC Make It он отметил: «Искусственный интеллект — это усилитель всего, что делается. Он может помочь понять, куда двигаться дальше, возможно, быстрее, чем что-либо другое. Если у кого-то есть бизнес-идея, стоит спросить ChatGPT: «У меня есть идея X, кто-нибудь уже реализовал ее? Почему она не сработала? Где лучше всего ее реализовать?»».

Стив Бланк подчеркивает, что современные чат-боты с искусственным интеллектом, способны создавать целые бизнес-планы для пользователей. Эта бесплатная функция доступна, например, в ChatGPT, а также на других платформах, таких как Grammarly и Canva. Она может заметно ускорить процесс разработки бизнес-идей, избавляя от необходимости тратить значительные средства на привлечение внештатных бизнес-консультантов.

«Просто представьте, что у вас за плечом стоит Стив Бланк и помогает задавать нужные вопросы», — говорит Бланк. С помощью искусственного интеллекта предприниматель получает доступ к виртуальному консультанту, который, по сути, предлагает знания и опыт, которые в прошлом стоили бы $10 тыс.

Хотя искусственный интеллект за последние годы значительно улучшился, его возможности все еще не безупречны. Часто программы могут выдавать ошибочные ответы, известные как «галлюцинации». Бланк предупреждает тех, кто использует ИИ для составления бизнес-планов, воспринимать его советы с долей скептицизма.

«От 10 до 50% предложений могут быть неуместными. И проблема в том, что вы не знаете, какие именно», — говорит он. Одно из исследований, проведенное в 2023 году стартапом Vectara, показало, что чат-боты ошибаются до 27% времени, а недавнее исследование BBC установило, что почти половина ответов ИИ на вопросы новостей может быть неточной.

Тем не менее, несмотря на недостатки, Бланк считает, что такие инструменты могут быть очень полезны, особенно для начинающих предпринимателей, стремящихся развивать свои идеи, но не уверенны в следующих шагах. Он сравнивает обращение за советом к ИИ с получением рекомендаций от умного друга, который предлагает идеи. Возможно, не все его советы окажутся гениальными, но он может предоставить ценную информацию для размышления.

Бланк рекомендует задать несколько простых вопросов ИИ, например:

«Я рассматриваю возможность запуска «X». Можешь предложить модель бизнеса?»

«Кто должен быть моим первым клиентом?»

«Что для них наиболее важно?»

«На ком стоит проверять эти гипотезы и как их найти?»

По словам Бланка, полагаться исключительно на идеи, полученные от искусственного интеллекта, нельзя, поскольку реальное взаимодействие с рынком является критически важным для предпринимателей, работающих над новыми проектами. Методология «бережливого стартапа», которую Бланк развивает на протяжении многих лет, акцентирует внимание на необходимости раннего диалога с различными потенциальными клиентами, чтобы собрать их мнения и использовать их для оценки идеи.

Он подчеркивает, что искусственный интеллект не должен заменять собой проверку основных предположений, которые лежат в основе любой бизнес-идеи. Самым важным из таких предположений является вопрос: «Кто мои клиенты?» На втором месте по значимости стоит вопрос: «Чего они хотят?».

Ответы на эти вопросы имеют огромное значение до того, как начинать развивать бизнес-идею, так как они определяют направленность и потенциал будущего предприятия. Пренебрежение этой частью процесса может серьезно подорвать успех нового бизнеса еще до его старта.

Предприниматели, которые отказываются от использования инструментов искусственного интеллекта, ставят себя в невыгодное положение, утверждает Бланк.

«Вы не хотите конкурировать с человеком, у которого под рукой есть ИИ, так как он действует так, будто у него есть команда из 20 человек, которая его поддерживает», — говорит Бланк. В дополнение к тестированию гипотезы бизнес-идеи, помощники ИИ могут также значительно облегчить жизнь основателям, помогая им справляться с финансовыми вопросами, административными задачами и веб-дизайном.

«Если вы не хотите использовать это как инструмент, пожалуйста, — говорит Бланк, — никто не будет вас останавливать от того, чтобы не добиваться успеха».

Ранее Дженсен Хуанг, генеральный директор компании Nvidia, дал совет: он считает, что почти всем будет полезно найти себе помощника в лице искусственного интеллекта. Хуанг также отметил, что у него самого есть личный ИИ-наставник, с которым он постоянно взаимодействует.