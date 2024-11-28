Несколько крупных криптобирж объявили о листинге токена Major от одноименного игрового мини-приложения Telegram. По их данным, криптовалюта дебютирует после аирдропа на большинстве торговых площадок. Это произойдет 28 ноября в 15:00 по московскому времени.

В игре Major участники приглашают друзей и выполняют простые ежедневные задания, создавая таким образом интерактивную игровую среду. Игроки зарабатывают звезды, повышая свой рейтинг, который напрямую влияет на количество токенов, которые можно будет получить в ходе аирдропа — бесплатной раздачи за выполнение заранее установленных условий.

О начале торгов токеном объявили OKX, Kucoin, MEXC, Bidget. На биржах Bybit и Gate.io торговля Major также начнется в 15:00 мск. Торги токенами уже ведутся на премаркет-площадках. Цена Major на них составляет около $1,3, по данным на 12:00 по московскому времени.

Как известно, игра Major была запущена 3 июля 2024 года. По словам Павла Дурова, за пять месяцев количество ее пользователей достигло 70 млн. За этот период прибыль от проекта составила $10 млн.

Дуров также сообщил, что создатель игры под ником @Roxman направил ему 1% токенов MAJOR, которые он пообещал не продавать в ближайшие десять лет.

Курс Toncoin растет на фоне листингов токенов от Telegram-проектов. За сутки он подорожал на 1%, до $6,32, а за неделю увеличился на 14%.

Ранее сообщалось, что в правительстве предварительно одобрили законопроект, ограничивающий майнинг криптовалют в российских регионах, где наблюдается сложная ситуация в электроэнергетике. Планируется действие запрета до 2031 года.