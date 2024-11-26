Выручка Telegram за первое полугодие 2024 года составила $525 млн, сообщает Financial Times со ссылкой на внутреннюю документацию компании. Это на 190% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным источником дохода для мессенджера стала криптовалюта Toncoin.

Для малого бизнеса Toncoin является единственным средством оплаты рекламы в приложении. Криптовалюта стала основным источником дохода мессенджера, а почти половина выручки была получена в результате разовой сделки с неназванной стороной.

Стоимость имеющегося у Telegram портфеля Toncoin выросла за первое полугодие с $400 млн до $1,3 млрд. Учитывая выгодные условия на рынке, компания активно продает криптовалюту. Таким образом компания выручила от продажи Toncoin $353 млн в первом полугодии 2024 года и еще $348 млн — во втором.

Известно, что у Telegram были кредитные обязательства на $2,4 млрд, погасить которые компания должна была в 2026 год. Согласно финансовым документам, в сентябре часть вырученных от продажи криптовалюты средств пошло на обратный выкуп облигаций на сумму $124,5 млн.

При этом рекламные доходы мессенджера относительно невелики. В этом году они увеличились вдвое, до рекордных для компании $120 млн. Доход от премиум-подписки пользователей за полгода составил столько же .

В документах отмечено, что арест французскими властями Павла Дурова, являющегося единоличным владельцем Telegram, не оказал «существенного влияния» на финансовые показатели и операционную деятельность компании.

Напомним, что Таганский районный суд Москвы в очередной раз оштрафовал мессенджер Telegram за отказ удалить информацию, противоречащую законодательству России. На этот раз штраф составил 7 млн руб.