В нью-йоркском суде на Манхэттене 11 декабря была поставлена точка в одном из самых громких дел криптоиндустрии: соучредитель Terraform Labs До Квон приговорен к 15 годам тюремного заключения за мошенничество, которое судья Пол Энгельмайер назвал «преступлением эпического масштаба», пишет Bloomberg.

Freepik

Решение стало итогом многолетней истории, начавшейся с краха стейблкоина TerraUSD в 2022 году, унесшего $40 млрд инвесторских средств и запустившего цепную реакцию банкротств в криптомире.

Судья, получивший 315 эмоциональных писем от пострадавших со всего мира, отверг как мягкое предложение защиты о пяти годах лишения свободы, так и рекомендацию прокуратуры о двенадцати, посчитав их недостаточными для ущерба такого масштаба.

Выпускник Стэнфорда (2015) До Квон создал Terraform Labs в Южной Корее в 2017 году. Крах его стейблкоина TerraUSD в мае 2022 года вызвал цепную реакцию, включая падение FTX. После года в черногорской тюрьме за поддельный паспорт он был экстрадирован в США.

В зале суда, где собрались и жертвы, и сторонники Квона, 34-летний предприниматель в ярко-желтой тюремной робе принес публичные извинения, признав личную ответственность за страдания тысяч людей, потерявших дома, сбережения и средства на лечение.

«Я не утверждаю и никогда не буду утверждать, что мое поведение соответствовало отраслевым стандартам и рыночной практике, как писали некоторые пострадавшие в своих письмах. Если это так, то это были плохие отраслевые стандарты и рыночная практика, и я, как один из лидеров рынка, должен нести за это личную ответственность», — сказал Квон во время заседания.

При этом судья отметил парадокс: даже после признания вины некоторые инвесторы продолжали писать Квону письма, которые напоминали «молитвы последователей культа».

Приговор стал контрастным аккордом на фоне общих тенденций: всего несколькими неделями ранее администрация Трампа помиловала основателя Binance Чанпэна Чжао, демонстрируя более мягкий подход к регулированию криптоиндустрии.

Однако для Квона, чьи действия были признаны судом исключительно разрушительными, не нашлось снисхождения — ему предстоит отбыть срок в США, после чего его, вероятно, ждет депортация и новое судебное разбирательство на родине в Южной Корее.