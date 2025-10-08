Криштиану Роналду официально стал первым футболистом, чье состояние превысило отметку в $1 млрд, согласно Bloomberg. Основной толчок к этому дал новый контракт с клубом Al-Nassr из Саудовской Аравии, а также доходы от спонсорских сделок и бизнеса.

Контракт Роналду с Аль-Нассром от июня 2025 года оценивается примерно в $620 млн за два года — включая базовую зарплату, бонусы, опционные выплаты, долю в клубе и другие льготы. Среди особенностей — доля в клубе около 15%, бонусы за успехи в лиге, за голы и передачи, обеспечение личного обслуживания, частный самолет и др.

Кроме футбольной зарплаты значительную долю в доходах Роналду приносят его бренд CR7, спонсорские контракты с Nike, Armani и другими, а также коммерческие проекты, недвижимость и гостиницы.

Для сравнения: у такого же уровня доходов у большинства топ-футболистов нет контрактов, сравнимых по размеру и по сумме «все включено». Например, Лионель Месси, часто сравниваемый с Роналду, остается далеко позади по оценкам состояния и доходов. Cостояние Месси оценивается в $850 млн. Другие топ‑футболисты, такие как Неймар, Килиан Мбаппе и Карим Бензема, заработали порядка $150–350 млн.

На мировом уровне состояние в $1 млрд среди спортсменов — редкость. Такого уровня достигали Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Леброн Джеймс и несколько других. Но среди активных футболистов еще никто не сумел официально заявить статус миллиардера — до сегодняшнего дня.

В российском контексте такой статус — почти без прецедентов. У нас очень немногие спортсмены или публичные личности близки по капиталу к миллиарду долларов, особенно с учетом валютных рисков, налогов и ограничений на зарубежные активы. Даже успешные футболисты, бизнесмены или инвесторы редко публично оцениваются в такую сумму. Некоторые российские спортсмены, такие как хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин, а также теннисистка Мария Шарапова, имеют состояния, оцениваемые в десятки миллионов долларов.