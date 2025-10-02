Илон Маск в среду, 1 октября, стал первым человеком в мире, чье состояние достигло $500 млрд, сообщил американский Forbes. Основатель Tesla и SpaceX опередил ближайшего преследователя, Ларри Эллисона, на $150 млрд. Однако к концу торгового дня, согласно Forbes, оценка состояния Маска опустилась ниже полтриллиона долларов и составила $499,1 млрд.

РИА Новости

Акции Tesla прибавили почти 4%, увеличив благосостояние предпринимателя на $9,3 млрд. Котировки производителя электромобилей выросли почти вдвое с апреля, когда Маск объявил об уходе с поста главы Департамента эффективности госуправления (DOGE) при президенте США Дональде Трампе, чтобы сосредоточиться на управлении автокомпанией. Капитализация Tesla вернулась к уровню, отстающему всего на 10% от декабрьского максимума.

Пакет в 12% акций Tesla оценивается в $191 млрд, не считая опционов по компенсационному пакету (около $133 млрд на сегодняшний день) 2018 года, который аннулировал суд Делавэра в январе 2024 года. Forbes учитывает эти опционы с 50-процентным дисконтом в ожидании решения Верховного суда штата по апелляции Маска. Совет директоров Tesla в сентябре предложил новый компенсационный план, по которому Маск может получить акции стоимостью до $1 трлн за 10 лет при достижении амбициозных целей, включая восьмикратный рост капитализации.

Космическая компания SpaceX, основанная в 2002 году, оценивается в $400 млрд по итогам частного тендерного предложения в августе — на $50 млрд больше, чем в декабре прошлого года. Доля Маска в 42% стоит $168 млрд.

Еще одна составляющая состояния — xAI Holdings, образованная в марте путем объединения ИИ-стартапа xAI и социальной сети X (бывший Twitter), приобретенной в 2022 году. Оценка холдинга составила $113 млрд, 53-процентный пакет Маска — $60 млрд.

В марте 2020 года состояние Маска оценивалось в $24,6 млрд, в августе того же года он вошел в клуб миллиардеров с состоянием свыше $100 млрд, став пятым таким человеком в истории. Лидером мирового рейтинга богатейших людей Маск стал в январе 2021-го с активами $190 млрд, в сентябре того же года превысил планку $200 млрд, став третьим после Джеффа Безоса и Бернара Арно. Отметки $300 млрд он достиг в ноябре 2021 года, $400 млрд — в декабре 2024-го.

Forbes прогнозирует, что при сохранении текущих темпов роста Маск может стать первым долларовым триллионером до марта 2033 года, когда наступит первая дата выплаты по компенсационному пакету Tesla на $1 трлн.