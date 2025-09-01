Маленький карибский остров Ангилья неожиданно оказался в центре технологического бума. Благодаря двум буквам — .ai — которые еще в 1980-х были присвоены ему в качестве национального домена, эта британская заморская территория с населением всего 16 тыс. человек сорвала джекпот. На волне популярности искусственного интеллекта (AI) домен .ai стал невероятно востребованным.

Steve Adams/Unsplash

Многие малые островные государства сильно зависят от туристического потока, который может резко падать из-за стихийных бедствий, таких как ураганы. Для Ангильи доходы от продажи доменных имен стали спасательным кругом, позволяющим диверсифицировать экономику. В 2024 году продажа доменов принесла в казну острова $39 млн, что составило почти четверть (23%) всех государственных доходов.

Спрос на домены .ai растет экспоненциально. За последние пять лет количество регистраций увеличилось более чем в 10 раз, а только за последний год удвоилось, превысив 850 тыс. Цены на регистрацию начинаются от $150−200, но особо привлекательные имена продаются на аукционах за сотни тысяч долларов. Например, домен you.ai был продан за $700 тыс., а cloud.ai — за $600 тыс.

Ангилья грамотно распорядилась своим цифровым активом. В 2024 году было заключено пятилетнее соглашение с американской компанией Identity Digital, которая управляет реестром. В отличие от тихоокеанского острова Тувалу, который в свое время продал права на свой домен .tv за фиксированную сумму, Ангилья работает по модели разделения доходов, получая основную часть прибыли.

Полученные средства правительство планирует направить на развитие инфраструктуры, в том числе на строительство нового аэропорта для роста туризма и улучшение системы здравоохранения.

