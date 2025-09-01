Маленький карибский остров Ангилья неожиданно оказался в центре технологического бума. Благодаря двум буквам — .ai — которые еще в 1980-х были присвоены ему в качестве национального домена, эта британская заморская территория с населением всего 16 тыс. человек сорвала джекпот. На волне популярности искусственного интеллекта (AI) домен .ai стал невероятно востребованным.
Многие малые островные государства сильно зависят от туристического потока, который может резко падать из-за стихийных бедствий, таких как ураганы. Для Ангильи доходы от продажи доменных имен стали спасательным кругом, позволяющим диверсифицировать экономику. В 2024 году продажа доменов принесла в казну острова $39 млн, что составило почти четверть (23%) всех государственных доходов.
Спрос на домены .ai растет экспоненциально. За последние пять лет количество регистраций увеличилось более чем в 10 раз, а только за последний год удвоилось, превысив 850 тыс. Цены на регистрацию начинаются от $150−200, но особо привлекательные имена продаются на аукционах за сотни тысяч долларов. Например, домен you.ai был продан за $700 тыс., а cloud.ai — за $600 тыс.
Ангилья грамотно распорядилась своим цифровым активом. В 2024 году было заключено пятилетнее соглашение с американской компанией Identity Digital, которая управляет реестром. В отличие от тихоокеанского острова Тувалу, который в свое время продал права на свой домен .tv за фиксированную сумму, Ангилья работает по модели разделения доходов, получая основную часть прибыли.
Полученные средства правительство планирует направить на развитие инфраструктуры, в том числе на строительство нового аэропорта для роста туризма и улучшение системы здравоохранения.
Компания «Руцентр» — регистратор доменных имен — рассказывала, что средняя цена за доменное имя в России не превышает 35 тыс. рублей, однако есть и имена, за которые придется выложить миллионы.