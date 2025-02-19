Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» заявила о расширении своей витрины доменов. Она объединяет предложение по первичной регистрации незанятых доменных имен в более чем 750 различных зонах и каталог лотов вторичного рынка из почти 15 млн имен. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Очень часто покупка доменов на вторичном рынке связана для компаний с рисками изменения цены. Владельцы самостоятельно могут устанавливать стоимость и менять ее в зависимости от платежеспособности и интереса потенциального покупателя.

Чтобы снизить эти риски, компании прибегают к услугам доменных брокеров, которые проводят предварительные переговоры по покупке, сохраняя анонимность заказчика.

Однако для компаний, часто увеличивающих свой портфель в силу специфики бизнеса, такой подход может оказаться не очень удобным. Это связано с тем, что даже для недорогих доменов требуется сопровождение сделки.

Для снижения подобных издержек «Руцентр» стремится вывести на единую витрину максимальное количество предложений поставщиков вторичного рынка. При этом они заранее обозначают цены, а сервис предоставляет возможность онлайн-покупки без посредников с безопасным переводом домена к новому администратору.

В компании сообщили, что к 19 февраля 2025 года на витрину было добавлено свыше 14 млн имен в тематических и нероссийских географических зонах и свыше 757 тыс. российских имен. Этого удалось добиться, заключив соглашения с отечественными и иностранными регистраторами и доменными инвесторами.

Последним дополнением витрины стало добавление 285 тыс. имен, находящихся на обслуживании в компании SaleNames. Она специализируется на услугах по управлению крупными портфелями доменов.

Директор по продукту доменного бизнеса «Руцентра» Марина Брик подчеркнула, что в компании тщательно проверяют поставщиков вторичного рынка для обеспечения прозрачности и удобства покупки, а также четко фиксируют финансовые операции и обеспечивают безопасность покупателя и продавца.

Стоимость большинства имен на витрине является фиксированной. Однако для некоторых обозначена стартовая цена, которая позволяет заранее определить порядок вероятных затрат до обращения к брокеру и первичных переговоров с продавцом.

С каждым годом количество крупных доменных сделок растет. Чаще всего цена на имя на вторичном рынке не превышает 35 тыс. руб., однако, за короткие или общеупотребимые понятия стоимость может доходить до нескольких десятков миллионов.

Стоимость топ-3 самых крупных сделок в зоне .ru за последний год составила 18,5 млн, 22,7 млн и 42,9 млн руб. за имя.

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