Круглосуточные продуктовые магазины в России постепенно теряют популярность. За год их стало меньше примерно на 6–8%, следует из данных Infoline и 2ГИС. Сейчас в крупных городах работает около 4,8 тыс. таких точек, что на 6,4% показателя прошлого года. В целом формат 24/7 по-прежнему занимает чуть больше 12% продуктовой розницы, но сокращение продолжается.

Больше всего круглосуточных магазинов остается в крупных и туристических городах. В Санкт-Петербурге их около 1,3 тыс. (примерно 22,6% рынка), в Краснодаре — около 20%. В Москве доля ниже — примерно 13,8%. В ряде регионов формат почти не развит и занимает менее 5–6%.

Ретейлеры объясняют сокращение в первую очередь экономикой формата. Ночные смены обходятся дороже из-за повышенной оплаты труда, при этом поток покупателей ночью остается низким. В результате часть точек просто не выходит на окупаемость, и сети либо закрывают их, либо переводят на сокращенный график.

Дополнительное давление усиливает рост онлайн-доставки. Ночью все больше покупателей предпочитают заказывать продукты через сервисы вроде «Яндекс Лавки» и Ozon Fresh вместо похода в магазин. Это постепенно отбирает часть спроса у круглосуточной торговли.

На этом фоне сети оставляют формат 24/7 только в местах с устойчивым ночным трафиком — в центре городов, у вокзалов и в районах с активной ночной жизнью. В остальных локациях от него чаще отказываются.

По оценкам участников рынка, тенденция может продолжиться — сокращение еще примерно на 10% выглядит реалистичным сценарием. При этом формат полностью не исчезнет, но станет более точечным и будет работать там, где ночной спрос действительно оправдывает затраты.

