Российские торговые центры столкнулись с резким охлаждением спроса со стороны ретейлеров. Новые магазины открываются заметно реже, а закрытий становится больше. В первом квартале этого года в 52 крупнейших ТЦ Москвы открылось только 80 новых магазинов общей площадью 21 тыс. кв. м. По данным CORE.XP, это на 55,8% меньше по числу точек и на 26,9% меньше по площади, чем годом ранее.

Закрытий при этом оказалось заметно больше, чем открытий. За январь—март в столичных ТЦ закрылись 208 магазинов общей площадью 46,6 тыс. кв. м. Сильнее всего сеть сокращают fashion-ретейлеры, продавцы обуви, аксессуаров, электроники и товаров для дома — категории, которые особенно зависят от трафика в ТЦ и конкурируют с маркетплейсами за одни и те же покупки.

Ретейлеры стали гораздо осторожнее открывать офлайн-точки. Если раньше новые точки часто открывали в расчете на общий рост рынка и поток посетителей, то теперь сети прежде всего считают экономику каждого магазина и режут лишние расходы. Новые магазины запускаются преимущественно в самых трафиковых и устойчивых объектах.

Главный фактор давления — переток покупателей в онлайн, прежде всего на маркетплейсы. По данным Infoline, онлайн-продажи материальных товаров в России в первом квартале выросли на 21%, до 3,75 трлн руб. При этом трафик в торговых центрах продолжает снижаться. Mall Index, который показывает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, сократился на 2% год к году и остается на 25% ниже уровня 2019 года.

На этом фоне крупные сети активнее пересматривают офлайн-розницу. Часть игроков сокращает число магазинов: среди них Gloria Jeans, Concept Club, Finn Flare, O’stin, All We Need и Desport. Другие бренды уходят полностью: среди покинувших рынок — Les Benjamins, Karaca Home, Face Code и KChTZ. Новых иностранных игроков, которые могли бы частично заменить закрытия, в 2026 году на российском рынке пока не появилось.

Сложности испытывают и владельцы торговых центров. По данным CORE.XP, вакантность в московских ТЦ выросла до 5,7%. В новых проектах ситуация может быть заметно тяжелее: доля свободных площадей там иногда превышает 40%. Чтобы удержать арендаторов, собственники идут на скидки, гибкие договоры и временные форматы размещения.

Кризис затронул и девелоперов. По данным IBC Real Estate, сроки ввода уже переносились у 96% торговых центров, заявленных к открытию в Москве в 2026 году. Причины те же — строительство дорожает, рабочая сила обходится дороже, а спрос со стороны ретейлеров слабеет.

Участники рынка говорят уже не о временной паузе, а о перестройке всей модели торговой недвижимости. Даже в случае снижения ключевой ставки и восстановления потребительского спроса рынок торговой недвижимости уже вряд ли вернется к прежней модели активной офлайн-экспансии и массового строительства новых торговых центров.

