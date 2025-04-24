Часть площадей крупнейшей российской объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» будет переоборудована под фитнес-залы. По словам генерального директора сети Алексея Васясина, соответствующий договор с сетью клубов Spirit находится на стадии подписания.

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Пилотный проект будет запущен в нескольких российских городах. По словам Васясина, речь идет не о простом соседстве, а о формировании комплексной экосистемы, объединяющей развлечения, спорт и гастрономию.

В качестве примера успешной диверсификации топ-менеджер привел недавнее приобретение ресторанной франшизы «Остерия Марио» и запуск тематических книжных бутиков.

К необходимости трансформации кинотеатров подталкивают рыночные реалии. Как признал Васясин, владельцы торговых центров все чаще пересматривают условия аренды в пользу более прибыльных арендаторов.

Вместе с тем отрасль переживает кризис посещаемости. Так, по данным Фонда кино, первый квартал 2025 года стал одним из худших за последние годы.

Эксперты с осторожностью оценивают перспективы летнего сезона. При отсутствии громких премьер и продолжающемся росте цен на билеты, новая стратегия киносетей может стать вынужденной, но своевременной мерой по удержанию аудитории.