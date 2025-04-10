По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, в первом квартале 2025 года количество проданных билетов в российские кинотеатры оказалось самым низким за последние три года — их посетили всего 39,3 млн зрителей. При этом из-за подорожавших билетов кассовые сборы не просели.

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Как правило, первый квартал года является для кинотеатров самым посещаемым периодом, так как в это время в прокат обычно выходят фильмы с наибольшим потенциалом по сборам. В 2017 году было зафиксировано рекордное число зрителей — почти 65 млн.

Антирекорд по количеству проданных билетов за всю историю официальных измерений с 2014 года был зафиксирован в первом квартале 2022 года. Тогда кинотеатры посетило всего 34,2 млн зрителей.

Результат начала этого года оказался лучше показателей 2022 года, но хуже 2021-го, когда в большинстве регионов, включая Москву, действовали коронавирусные ограничения.

В то же время кассовые сборы кинотеатров в первом квартале 2025 года стали вторыми по величине за всю историю измерений. Так, за первые три месяца текущего года площадки продали билеты на общую сумму 17,3 млрд руб.

Выше результат был только в первом квартале 2024 года, когда кассовые сборы достигли 18,4 млрд руб. при посещаемости 50,4 млн зрителей.

Рост выручки кинотеатров связан с повышением средней стоимости билета в кино. По данным ЕАИС, в 2025 году поход в кино на одного человека в среднем по стране стоил 438,8 руб. Годом ранее этот показатель был на 17% меньше — 365,1 руб., а в 2014 году билет в кино стоил в среднем 260 руб.

Наибольшую выручку в 2024 году получила объединенная сеть «Формула кино» и «Синема Парк». Ее основное юрлицо, АО «Синема Парк», за отчетный период заработало 7,5 млрд руб., что на 12,6% больше, чем в 2023 году.

При этом чистая прибыль компании сократилась более чем в четыре раза, до 424,3 млн руб. Выручка ООО «РСМ», еще одного юрлица объединенной киносети, за год выросла на 14%, до 1,8 млрд руб. Ее чистый убыток сократился почти в 3,5 раза, до 199 млн руб.

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Выручка АО «Киномакс» выросла за год на 28,1%, до 5,1 млрд руб. По итогам прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 15,4 млн руб. против 751,3 млн руб. чистого убытка в 2023 году.

ООО «КАРО Фильм Менеджмент», управляющее большинством кинотеатров сети КАРО, по итогам 2024 года отчиталось о росте выручки на 24,4%, почти до 4 млрд руб. Чистый убыток компании при этом увеличился на 7,5% и составил 179 млн руб.

По мнению главы объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексея Васясина, снижение посещаемости связано с несбалансированностью расписания по жанрам, нестабильностью графика релизов, ростом конкуренции за время и внимание аудитории с другими офлайн-развлечениями и падением трафика торговых центров.

Также, по его словам, большую роль играет и низкий уровень бюджетов на маркетинг новинок.

Владелец бренда сети кинотеатров «Люмен» Павел Поникаровский считает, что снижение посещаемости кинотеатров связано с недостаточным количеством качественных фильмов.

По данным ЕАИС, в топ самых кассовых премьер этого года вошли «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», чьи сборы превысили 3,3 млрд руб., а количество зрителей достигло 7,2 млн, и «Финист. Первый богатырь» (2,7 млрд руб., 6 млн зрителей).

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Замыкает топ-3 «Пророк. История Александра Пушкина», премьера которого состоялась в феврале (сборы — 1,6 млрд руб., количество зрителей — 3,4 млн). Другим премьерам не удалось преодолеть планку сборов в 1 млрд руб.