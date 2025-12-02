Итальянский модный дом Prada Group официально объявил о завершении покупки бренда Versace у американского холдинга Capri Holdings. Сумма сделки составила почти $1,4 млрд, и все необходимые разрешения от регуляторов уже получены.

Freepik

Предпосылки для этой продажи возникли в начале 2025 года, когда Capri Holdings, купивший Versace в 2018 году за $2 млрд, столкнулся со сложностями в управлении брендом на фоне общей нестабильности рынка предметов роскоши.

Не сумев добиться ожидаемых результатов, американский холдинг принял решение расстаться с активом и начал поиск покупателя. В ходе переговоров с несколькими потенциальными инвесторами выбор пал на Prada, которая к апрелю достигла предварительной договоренности.

Для Prada Group это приобретение — значимый стратегический шаг. Ожидается, что Versace добавит к выручке итальянского конгломерата около 13%. Этот показатель выглядит особенно весомо на фоне собственных успешных финансовых результатов Prada: по итогам 2024 года выручка выросла на 17% и достигла €5,4 млрд.

Покупка одного из самых узнаваемых домов моды в мире позволит Prada не только увеличить масштабы бизнеса, но и диверсифицировать свой бренд-портфель, дополнив классическую эстетику ярким и дерзким стилем Versace. Таким образом, сделка укрепляет позиции Prada как одного из ведущих игроков глобального рынка люкса.