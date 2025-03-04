Prada стремится к расширению в связи с тем, что в последние девять месяцев прошлого года, несмотря на замедление спроса, был отмечен значительный рост продаж. При этом Versace в том же периоде показала убытки. Слияние с итальянской группой Prada означает для бренда более широкую и стабильную сеть сбыта, но возрождение бренда может занять годы и сказаться на краткосрочной прибыли.

К тому же, сделка станет ответом итальянских представителей индустрии французским конгломератам, которые доминируют в премиальном сегменте.

«Versace нуждается в реструктуризации и устранении последствий слабого руководства. Это непростые задачи», — сказала Мелания Гриппо, аналитик BNP Paribas.

Однако приобретение такого известного бренда, как Versace, ускорит рост, считает Марио Ортелли, управляющий партнер консалтинговой фирмы Ortelli & Co, специализирующейся на премиальном сегменте рынка.

«Масштаб имеет значение», — сказал он, отметив, что рыночная капитализация Prada в $22,5 млрд — это лишь малая часть французских гигантов LVMH и Kering.

По данным агентства Bloomberg, Prada приблизилась к заключению сделки, согласившись заплатить почти 1,5 млрд евро за бизнес, основанный покойным Джанни Версаче в 1970-х годах.

Акции Prada котируются в Гонконге, а управляют компанией дизайнер Миучча Прада и ее муж Патрицио Бертелли. Слияние позволило бы устранить недостатки Versace в производстве, маркетинговой стратегии и управлении магазинами, находящимися в прямой собственности.

«Versace не раскрыла весь потенциал, который был у нее под руководством Capri. У Prada есть все необходимое для перезапуска бренда», — считает Ортелли. Компания Capri, ранее известная как Michael Kors, приобрела Versace более шести лет назад за 1,8 млрд евро.

Кроме того, бренд Versace с его смелой максималистской эстетикой привлек бы новый сегмент покупателей к Prada, известной своим минималистским стилем.

«Интерес Prada к Versace, вероятно, также обусловлен желанием сделать свой бизнес менее цикличным с точки зрения моды, так как это позволит привлечь бренд с совершенно другим видением», — сказала в интервью аналитик UBS Сьюзи Тибальди. По ее словам, преобразование Versace может занять несколько лет.

«Многое придется перестраивать», — говорит она, ссылаясь, например, на повсеместные скидки Versace и широкий ассортимент товаров, не все из которых можно назвать предметами роскоши.

«Потенциал приобретения такого актива по привлекательной цене очень значителен», — считает Тибальди. Признаком такого потенциала Versace является портфель лицензий компании, розничная стоимость которого составляет около $2 млрд, добавила она.

Напомним, что в ноябре прошлого года компания Tapestry отказалась от покупки Capri за $8,5 млрд. После того как сделка по созданию американского конгломерата сорвалась, руководство Capri не исключало возможности продажи своих брендов по отдельности.