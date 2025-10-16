Американо-японская сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven подала несколько заявок на регистрацию товарных знаков в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента. Компания намерена защитить права на использование логотипа для производства продукции, напитков и оказания услуг, включая виртуальные рестораны.

Согласно данным ведомства, это не первый опыт 7-Eleven с российской регистрацией: у сети уже имеются зарегистрированные логотипы, срок действия одного из которых продлится до 2032 года.

7-Eleven является крупнейшей в мире сетью магазинов шаговой доступности с 83 тыс. точек в 17 странах. Хотя бренд был основан в США, с 1991 года контрольный пакет акций принадлежит японской компании Seven & I Holdings.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко считает, что 7-Eleven вряд ли составит серьезную конкуренцию российскому ритейлу. «Небольшие магазины шаговой доступности с товарами первой необходимости на скорую руку. Вряд ли составят конкуренцию нашему ритейлу, просто займут свою нишу магазинов у дома или в туристических местах», — заявил депутат.

По словам вице-президента Союза торговых центров (СТЦ) Павла Люлина, «это уже не первый «подход к снаряду» со стороны 7-Eleven, однако после анонсов о скором выходе, дальше ничего не происходило».

Схожие шаги по защите интеллектуальной собственности в России недавно предприняли другие зарубежные компании: Starbucks, Chanel, Fast Retailing (владелец Uniqlo), итальянский производитель Bulgari, датская Lego и Sony с брендами Walkman, Bravia и Xperia.