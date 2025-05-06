Совместное исследование ВТБ и компании «Онлайн патент» выявило значительный рост регистрации товарных знаков иностранными компаниями в России. По данным исследования, количество заявок от нерезидентов в 2024 году составило 11,8 тыс., что на 18% превышает досанкционный уровень. С 2020 по 2024 год иностранные компании подали около 50 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент.

Особенно активны китайские компании, количество заявок которых в 2022–2024 гг. удвоилось по сравнению с периодом 2020–2022 гг. Лидирующие позиции занимают бренды электроники (16%), одежды (8%), а также производители машин, станков и двигателей (8%). Белорусские компании также увеличили активность, подав вдвое больше заявок, преимущественно в сфере оптовой и розничной торговли (12%), кондитерских изделий (8%), косметики и молочных продуктов (по 7%).

Среди американских компаний, зарегистрировавших товарные знаки в апреле 2025 года, выделяются нефтесервисная компания SLB (бывшая Schlumberger), производитель виски Maker’s Mark Distillery и Security Equipment Corporation, специализирующаяся на устройствах безопасности. SLB оформила три товарных знака («Оркестра», Orchestra и REA) для ведения буровых и геологоразведочных работ сроком до 2033 года, несмотря на официальное прекращение деятельности в России в 2023 году.

Европейские компании также демонстрируют активность. Немецкий производитель одежды Hugo Boss зарегистрировал товарный знак «БОСС» до 2034 года. Аналогичные действия предприняли Puma, L’Oreal и Prada, защитив свои бренды до 2033–2034 гг. Германская компания Henkel в конце апреля 2025 года подала три заявки на регистрацию товарных знаков Persil и Losk, несмотря на продажу своих российских активов в 2023 году.

Эксперты отмечают, что такие компании, как Intel, Microsoft, LG, Chanel, Rolex, Louis Vuitton, Kia, Hyundai и IKEA, уже получили регистрацию своих товарных знаков в России. В очереди на рассмотрение находятся заявки от Coca-Cola, Starbucks, Mercedes, Nissan, Disney, Universal, Procter & Gamble, Pepsi и других крупных международных брендов.

Кроме того, 1 апреля американская рок-группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию логотипа в качестве товарного знака, следует из базы данных ведомства. При этом заявителем выступает «Линкин Парк ЛЛК».

Старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин отметил, что развитие российского рынка создает новые возможности для иностранных компаний, особенно из стран Азии и СНГ, которые стремятся закрепиться в освободившихся нишах. Параллельно наблюдается рост интереса российского бизнеса к защите интеллектуальной собственности — количество заявок на регистрацию товарных знаков через сервис ВТБ в первом квартале 2025 года увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алина Акиншина, генеральный директор компании «Онлайн Патент», пояснила, что международные бренды, включая SLB, внимательно отслеживают ситуацию на рынке и стремятся опередить конкурентов в занятии перспективных ниш. По мнению экспертов, регистрация товарных знаков свидетельствует, что компании рассматривают российский рынок как перспективный и допускают возможность возвращения после снятия санкций.