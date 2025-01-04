До 1 июля 2025 года крупнейшие банки России запустят программу социальных вкладов. Это новый финансовый продукт, который разработан для людей с невысокими доходами. Ставка по нему будет выгоднее, чем по обычным вкладам, а сумма не должна превышать 50 тыс. руб., сообщает «Российская газета».

«Мы прорабатываем такой вклад и планируем запуск в требуемые законом сроки. Ценообразование по вкладу определяется законом — мы будем придерживаться требований», — рассказали в пресс-службе одного из крупных банков.

Отмечается, что процентная ставка по такому вкладу зависит от доходности конкретного банка. Сумма вклада должна быть не более 50 тыс. руб. Чтобы открыть социальный вклад, нужно быть новым клиентом банка или не хранить деньги в нем дольше 180 дней.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила «Ленте.ру», что социальные вклады с улучшенными процентными условиями позволят россиянам с невысоким доходом получить существенную выгоду от своих накоплений.

«Сама по себе идея очень хороша, потому что действительно сохранит возможность для россиян накапливать средства и тем самым решать проблемы, которые формировались сегодня в российских домохозяйствах», — считает депутат.

Бессараб также допускает, что нововведение поможет россиянам решать финансовые проблемы без оформления кредитов в банках под высокие проценты.

В это же время, согласно отчету Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, средний долг граждан России перед коллекторами снизился ниже 200 тыс. руб. впервые за последние три года.