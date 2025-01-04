Средний долг граждан России перед коллекторами снизился ниже 200 тыс. руб. впервые за последние три года, следует из отчета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Согласно данным, средняя задолженность россиян перед коллекторами в 2024 году составила 196 тыс. руб., что меньше, чем в 2023 году (210 тыс. руб.) и в 2022 году (214 тыс. руб.).

Большая часть долгов приходится на небольшие суммы: задолженности до 50 тыс. руб. составляют 31% от общего числа. Следующей по распространенности категорией являются долги в диапазоне от 50 до 200 тыс. руб., на которые приходятся 26%. Задолженности в 200–500 тыс. руб. составляют 22%, а суммы от 500 тыс. до 1 млн руб. — 12%. Наконец, доля долгов, превышающих 1 млн руб., составляет лишь 9%.

Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, считает, что в России не следует вводить ограничения на кредиты для граждан, даже если уровень закредитованности продолжает расти. Он отметил, что сам взял кредит до зарплаты перед Новым годом, так как необходимо покупать подарки.

С 1 января судебные приставы могут взыскивать долги с граждан в цифровых рублях. ФССП заявили, что эти меры отражают стремление государства интегрировать цифровую валюту в финансовую систему и сделать ее полноценным платежным инструментом.