YouTube занял первое место в мире среди медиакомпаний по доходам от рекламы, опередив традиционных игроков индустрии — The Walt Disney Company, Paramount Global, NBCUniversal и Warner Bros. Discovery. Об этом говорится в новом отчете исследовательской фирмы MoffettNathanson.

Alexander Shatov, Unsplash

Согласно данным, принадлежащая Alphabet Inc. видеоплатформа в 2025 году получила около $62 млрд общего дохода, из которых более $40,4 млрд пришлось на рекламу. Только в последнем квартале ее рекламная выручка составила $11,4 млрд.

Эти показатели значительно превышают результаты крупнейших медиакомпаний: совокупный доход от рекламы у Disney, NBC, Paramount и Warner Bros. Discovery, по оценке MoffettNathanson, составил $37,8 млрд.

Исследование также указывает на заметный сдвиг в медиапотреблении и рекламных стратегиях. За год рекламная выручка YouTube выросла почти на $4 млрд, тогда как совокупные рекламные доходы крупных голливудских студий сократились примерно на $3 млрд.

«В ближайшие годы, в отличие от почти любого другого актива, который мы анализируем, мы твердо убеждены, что YouTube станет главным бенефициаром как структурных благоприятных, так и неблагоприятных факторов, с которыми столкнутся технологические и медиакомпании», — отметил соучредитель MoffettNathanson Майкл Натансон.

Существенную часть доходов платформы в 2025 году обеспечили и платные подписки — такие сервисы, как YouTube Premium, YouTube Music, NFL Sunday Ticket и YouTube TV, у которого насчитывается около 10 млн подписчиков.

Одновременно компания развивает новые рекламные форматы. Например, сервис Google Demand Gen недавно начал поддерживать функцию Shoppable CTV — формат, позволяющий зрителям просматривать и покупать товары прямо во время просмотра рекламы YouTube на телевизоре.

Глава YouTube Нил Мохан в последние месяцы заявлял, что компания продолжит инвестировать в CTV-рекламу, видеоконтент и поддержку авторов, стремясь «переосмыслить индустрию развлечений».

Хотя рекламные доходы YouTube по-прежнему уступают показателям Meta Platforms*, которая в 2025 году заработала на рекламе $196,2 млрд, видеоплатформа продолжает усиливать позиции среди молодой аудитории.

Всего на сегодняшний день YouTube выплатил создателям контента, музыкальным компаниям и медиапартнерам более $100 млрд.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

