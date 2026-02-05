Крупнейшие российские гостиничные операторы — Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл Групп» — прекратили продажи номеров через агрегатор «Яндекс Путешествия». Поводом для этого стало повышение базовой комиссии платформы с 15% до 17%, вступившее в силу с 1 февраля.

mark champs/Unsplash

Под управлением этих сетей находится около 50 тыс. номеров по всей стране. Их решение стало реакцией на отказ «Яндекс Путешествий» пересмотреть нововведение, несмотря на обращение отраслевого сообщества и Российского союза туриндустрии (РСТ).

В Azimut Hotels заявили, что новые условия «навязываются в одностороннем порядке» и противоречат рыночным принципам. Генеральный директор сети Максим Бродовский отметил, что приоритетом остаются «понятные цены и честные условия» для гостей, а также выразил готовность вернуться к сотрудничеству при пересмотре условий.

Руководство группы «Мантера» оценило шаг агрегатора как угрозу для всей индустрии внутреннего туризма, создающую «опасный прецедент». По мнению гендиректора Вадима Трукшина, это вступает в противоречие с государственной политикой по развитию доступного туризма, так как неизбежно ведет к росту цен.

Cosmos Hotel Group и Alean Collection также подтвердили отключение продаж, объяснив это стратегическим перераспределением бронирований в пользу собственных и альтернативных каналов дистрибуции.

Представители отрасли заявляют, что в сложившихся экономических условиях любое повышение расходов для бизнеса, в том числе увеличение комиссионных сборов агрегаторов, неизбежно приводит к росту цен на услуги для конечного потребителя. По их оценке, на сектор оказывает совокупное воздействие ряд факторов, включая увеличение налоговой нагрузки, рост инфляции и нехватку квалифицированного персонала.

В качестве альтернативы отельеры предлагают агрегаторам развивать модель дополнительных платных сервисов (например, за приоритет в поисковой выдаче), оставляя базовую комиссию на приемлемом уровне. По их мнению, такой подход позволил бы сохранить баланс интересов всех участников рынка.

