Ведущие гостиничные операторы России и ключевые отраслевые объединения, включая Российский союз туриндустрии (РСТ), направили коллективное обращение к руководству компании «Яндекс». В нем они выразили обеспокоенность и выступили против планируемого повышения базовой комиссии сервиса «Яндекс Путешествия» за реализацию гостиничных услуг с 15% до 17%.

Vojtech Bruzek/Unsplash

Подписанты обращения, владеющие в совокупности порядка 100 тыс. гостиничных номеров в различных регионах страны, аргументируют свою позицию экономическими факторами. Они отмечают, что действующая комиссия в 15% уже является существенной статьей расходов, которая в итоге закладывается в финальную стоимость проживания для гостей.

Дополнительное увеличение этой нагрузки, по их мнению, в условиях и без того растущих операционных затрат отелей напрямую приведет к росту цен на размещение. Это может негативно сказаться на доступности услуг для туристов и повлиять на выполнение национальных задач по развитию внутреннего туризма.

Представители индустрии подчеркивают, что сегодня гостиничный бизнес сталкивается с одновременным ростом множества издержек: налоговой нагрузки, коммунальных платежей, стоимости продуктов питания и фонда оплаты труда. В такой ситуации увеличение дистрибуционных расходов, как считают отельеры, объективно сокращает возможности для сдерживания цен, а также для инвестиций в развитие и улучшение качества сервиса.

В обращении указывается, что «Яндекс Путешествия», будучи лидером рынка онлайн-бронирований, фактически задает отраслевые стандарты. Повышение базового тарифа этой платформой может спровоцировать аналогичные шаги со стороны других агрегаторов, что приведет к росту издержек для всей отрасли в целом.

Прочитайте также Власти пообещали вывести туризм России на новый уровень

При этом, как отмечают подписанты, у онлайн-платформ уже существуют альтернативные рыночные механизмы увеличения дохода — различные маркетинговые и премиальные программы (за приоритетный показ, расширенную аналитику, специальные рекламные кампании), участие в которых является добровольным для отелей и не меняет базовых условий сотрудничества.

«Дальнейший рост базовой комиссии будет иметь каскадный эффект. Он не только спровоцирует немедленное удорожание проживания, но и поставит под удар инвестиционные программы, а для малых и средних отелей может стать вопросом выживания. Коллективная позиция отрасли, выраженная в письме, направлена именно на сохранение базовой комиссии», — отметил генеральный директор Группы Мантера Вадим Трукшин.

Отдельные эксперты и участники рынка, комментируя инициативу, высоко оценили сам факт консолидации отрасли, но выразили сомнения в ее практической эффективности. Они предполагают, что «Яндекс» вряд ли откажется от повышения комиссии, и это решение может создать прецедент для других игроков.

В качестве стратегического решения проблемы многими видится развитие отелями прямых каналов продаж и диверсификация дистрибуции. Также звучат мнения о необходимости возможного государственного регулирования взаимоотношений между агрегаторами и средствами размещения, хотя в условиях рыночной экономики такой сценарий оценивается как маловероятный.

В пресс-службе «Яндекс Путешествий» подтвердили получение обращения, но отказались от дальнейших комментариев.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.