В октябре Сбербанк, «ВТБ» и «Альфа-банк» установили рекорд по приросту портфеля вкладов. Остатки на их депозитных счетах за прошедший месяц выросли более чем на 1,3 трлн руб. Эксперты прогнозируют до конца года новые рекорды. При этом высокие ставки по вкладам при замедлении кредитования грозят банкам снижением маржи и прибыли в будущем году.

Согласно данным, опубликованным на сайте Банка России, по итогам октября кредитные организации установили рекорд по приросту портфелей срочных депозитов, вплотную приблизившись к отметке в 1,5 трлн руб.

Вместе с этим количество банков, у которых эти портфели выросли, увеличилось по сравнению с сентябрем. Объем средств на срочных депозитах, которые показали рост, прибавил 1,65 трлн руб. При этом у банков, портфели вкладов которых снизились, он сократился на 183 млрд руб.

Лидерство по приросту портфелей вкладов сохранили Сбербанк, «ВТБ» и «Альфа-банк». У Сбербанка он вырос более чем на 830 млрд руб., у «ВТБ» — более чем на 325 млрд руб., у «Альфа-банка» — на 183 млрд руб. В общем объеме вкладов на них приходятся более 24 трлн руб., что составляет более двух третей.

В то же время наибольшее сокращение остатков на депозитных счетах в октябре было зафиксировано у «Т-Банка» (45 млрд руб.) и «Росбанка» (22 млрд руб.). Эксперты считают, что показатели октября — это исключительно операционные изменения, связанные с окончанием срока действия вкладов на конкретную дату. В целом по группе объем средств и активов клиентов в октябре показал рост на 15% с начала года.

Ставки по депозитам в октябре у этих банков были одними из самых высоких на рынке. Так, по данным FrankRG, максимальные ставки по срочным депозитам у «Т-Банка» и Сбербанка составляли 21% годовых, у «Альфа-банка» — 21,05% годовых, у «ВТБ» — 22% годовых. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по десяти крупнейшим банкам находилась на уровне 20% годовых.

В большинстве случаев наибольшие объемы средств приходились на вклады до одного года. Так, в Сбербанке отметили, что самыми популярными у клиентов стали депозиты на семь месяцев. В «ВТБ» две трети вкладов приходятся на сроки от полугода до года. В «Альфа-банке» 80% депозитов — до одного года.

Банкиры уверены, что устойчивый тренд на сберегательную модель поведения сохранится как минимум до конца 2024 года. «Ключевая ставка остается высокой, а значит, и проценты по вкладам очень привлекательные», — считает директор департамента «Занять и Сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

В «ВТБ» ожидают, что в ноябре портфель срочных депозитов физлиц обновит рекорд прошлого месяца и вырастет примерно на 330 млрд руб., дойдя до отметки 9,6 трлн руб.

Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень отмечает, что приток средств в банки происходит в результате зарплатных и социальных выплат и одновременного роста доходов в номинальном выражении. Согласно последним данным Росстата, средняя зарплата в РФ в августе достигла 82,2 тыс. руб., на 17,4% превысив прошлогодний показатель.

Как сообщалось ранее, в 2024 году объем инвестиций в российский рынок недвижимости впервые преодолеет рекордную отметку в 1 трлн руб, о чем заявил генеральный директор CORE.XP Владимир Пинаев. Он сообщил, что вложения в сектор недвижимости с начала этого года оказались на 10% больше, чем за весь 2023 год.