Рынок перепродажи билетов в США столкнулся с серьезными проблемами: две крупные платформы — StubHub и Vivid Seats — теряют инвесторов на фоне финансовых трудностей. Несмотря на высокий спрос на спортивные мероприятия, обе компании испытывают давление из-за конкуренции, долгов и изменений на рынке.

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Крупнейшие американские платформы по перепродаже билетов StubHub и Vivid Seats переживают серьезные финансовые трудности. Обе компании отчитались о результатах третьего квартала 2026 года, которые не оправдали ожиданий Уолл-стрит. Это произошло несмотря на насыщенный спортивный календарь: в отчетный период проходили заключительные матчи чемпионата мира по футболу, а также стартовали сезоны NFL и студенческого футбола.

Особенно сложная ситуация сложилась у Vivid Seats. Компания не достигла прогнозов по выручке и прибыли, а ее акции с начала года подешевели почти на 80% — до $1,49. Рыночная капитализация сократилась до менее чем $17 млн. Для сравнения: в 2021 году, когда Vivid Seats вышла на биржу, стоимость компании оценивалась почти в $2 млрд.

Дополнительной проблемой остается убыточность бизнеса, несмотря на рост продаж. Сейчас компания пытается улучшить финансовое положение с помощью плана рекапитализации, который должен сократить общий долг примерно на $200 млн. Однако часть задолженности планируется конвертировать в акции, что приведет к размыванию долей действующих акционеров.

Не лучше обстоят дела и у StubHub. По итогам квартала компания сообщила о выручке в $502 млн и чистой прибыли в $33,6 млн — оба показателя оказались ниже ожиданий аналитиков. С начала года акции платформы потеряли более 60% стоимости, а рыночная капитализация снизилась с примерно $8,6 млрд после IPO до $2,2 млрд.

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На финансовые результаты обеих компаний влияет сразу несколько факторов. Среди основных — усиление конкуренции со стороны других платформ, давление на цены перепродажи билетов, высокая долговая нагрузка и ужесточение регулирования.

Дополнительное давление на StubHub оказывают претензии со стороны американских законодателей и регуляторов. В частности, демократы в Палате представителей США запросили информацию о связях генерального директора компании Эрика Бейкера с инвестиционной фирмой Andro Capital Management, которая также работает на рынке перепродажи билетов. Эти отношения вызвали вопросы о возможном конфликте интересов и стали предметом отдельного потребительского иска, рассматриваемого в арбитраже.

При этом конкуренцию усиливают такие игроки, как SeatGeek и Gametime. Многие из них остаются частными компаниями, поэтому не испытывают такого же давления со стороны публичных инвесторов.

На этом фоне выделяется Live Nation — материнская компания Ticketmaster. На прошлой неделе она сообщила о двузначном росте выручки, операционной прибыли и посещаемости мероприятий. Впрочем, основная часть ее бизнеса связана с организацией концертов, а не непосредственно с продажей билетов через Ticketmaster.

Vivid Seats рассчитывает стабилизировать бизнес за счет реструктуризации долга, однако инвесторы пока не видят убедительных перспектив восстановления. Инвестиционный банк Craig-Hallum уже понизил рейтинг акций компании до «держать», отметив отсутствие очевидного сценария устойчивого роста на фоне многочисленных проблем.

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