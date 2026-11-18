Разработчик лекарств с помощью искусственного интеллекта Isomorphic Labs привлек $5 млрд от инвесторов, среди которых Sequoia Capital, Greenoaks и Andreessen Horowitz. Компания, созданная на базе Google DeepMind, направит средства на развитие ИИ-платформы и подготовку собственных препаратов к клиническим испытаниям. Наряду с совместными исследованиями для фармацевтических гигантов она расширяет собственный портфель лекарств, рассчитывая в будущем получать большую долю доходов от их коммерциализации. Однако такой подход потребует от компании самостоятельно финансировать дорогостоящие испытания и нести риски неудачных разработок.

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Традиционная модель фармацевтики требует больших затрат задолго до первых продаж. Компании проверяют тысячи соединений, затем проводят доклинические исследования и испытания на людях.

Большинство программ не доходит до регистрации: отраслевой ориентир успешности клинической разработки составляет около 10%. Поэтому крупные производители приобретают перспективные препараты у биотех-компаний или заключают лицензионные соглашения.

Партнерская модель уже приносит Isomorphic Labs деньги. В 2024 году компания заключила сделки с Eli Lilly и Novartis, которые предусматривали $82,5 млн первоначальных платежей и до $2,9 млрд дополнительных выплат за достижения. Также возможны отчисления от будущих продаж.

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Позже партнером стала Johnson & Johnson, а Novartis расширила сотрудничество. Однако обещанные миллиарды не гарантированы: они зависят от результатов разработки и выхода лекарств на рынок.

Теперь Isomorphic Labs намерена одновременно работать на внешних заказчиков и создавать собственный портфель препаратов. Во втором случае она сможет сохранить права на молекулы и большую долю доходов, если лекарства пройдут испытания. Но вместе с потенциальной прибылью компания принимает расходы на клинические исследования, риск неудачи и взаимодействие с регуляторами.

Программной основой компании служит платформа IsoDDE, которая применяет ИИ для прогнозирования свойств соединений и отбора перспективных молекул. Цель — сократить число дорогостоящих лабораторных проверок. Разработчик сообщает о положительных доклинических результатах в онкологии и иммунологии. Однако эти результаты пока не доказывают эффективность будущих препаратов у людей.

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На развитие бизнеса Isomorphic Labs 17 ноября привлекла $5 млрд, спустя полгода после предыдущего раунда на $2,1 млрд. Средства пойдут не только на обучение моделей, но и на инфраструктуру клинических исследований.

Главный экономический расчет связан со стоимостью неудач. Если ИИ позволит раньше отбрасывать бесперспективные молекулы, можно будет проверить больше гипотез за тот же бюджет. Однако алгоритмы не отменяют проверки безопасности и эффективности на людях. Клинические испытания остаются длительным и дорогим этапом, поэтому реальную экономию пока невозможно подтвердить.

Для крупной фармы такая перестройка создает и возможности, и риски. Партнерства открывают доступ к новым молекулам без строительства собственной ИИ-инфраструктуры. Но если разработчики алгоритмов начнут самостоятельно выводить лекарства на рынок, фармкомпаниям придется конкурировать с ними за права на перспективные препараты и доходы от их продаж.

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