Самый большой айсберг в мире A23a может столкнуться с отдаленными островами в южной части Атлантического океана, что угрожает местной флоре и фауне в области, известной своим удивительным биоразнообразием, которое превосходит даже Галапагосские острова. На данный момент айсберг находится примерно в 280 км от Южной Джорджии, и есть риск, что его приближение может нанести вред миллионам пингвинов, тюленей и уникальным морским видам, которые не встречаются в других местах на Земле.

«Айсберги по своей природе опасны. Я был бы невероятно рад, если бы он просто проплыл мимо нас», — сообщил BBC News Саймон Уоллес, капитан правительственного судна «Фарос» Южной Джорджии.

Это не первый случай, когда гигантский айсберг угрожает жизни морских животных в этом регионе. После раскола в 2004 году часть айсберга, известная как A38-B, несколько месяцев дрейфовала у берегов Южной Георгии, блокируя доступ к местам кормления для пингвинов и тюленей.

Айсберг A23a, отколовшийся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году, имеет площадь, в два раза превышающую площадь Большого Лондона. Первые несколько десятилетий он оставался в спокойном состоянии. В 2020 году, в результате постепенного таяния, айсберг начал медленно передвигаться в сторону Южного океана. В 2023 году он, наконец, освободился и в прошлом году столкнулся с водоворотом, который задержал его. Однако в декабре он отправился в плавание по антарктическим морям после нескольких месяцев, проведенных в круговом движении.

Эти специфические океанские вихри называются колоннами Тейлора и возникают из-за наличия подводных гор. Течения, которые они создают, могут затруднить освобождение айсбергов, однако A23a весом в триллион тонн все-таки смог это сделать, и ученые продолжают внимательно наблюдать за ним. Известно, что айсберги способны значительно изменять уровни углерода и питательных веществ в воде по мере таяния, что, в свою очередь, влияет на пищевые цепочки и морскую жизнь.

A23a провел более тридцати лет был зажат своим огромным размером и весом, что сильно замедлило его таяние. Исследователи из BAS на судне Sir David Attenborough смогли изучить A23a более подробно после его нового движения в 2023 году и собрали образцы, чтобы исследовать, как талая вода влияет на экосистемы.

«Нам интересно узнать, повторит ли он путь других крупных айсбергов, отколовшихся от Антарктиды, — отметил океанограф Эндрю Мейерс из Британской антарктической службы (BAS) в декабре. — Что еще более важно, это то, как он повлияет на местную экосистему». Команда BAS предполагает, что ветры и течения переместят A23a в Южный океан по Антарктическому циркумполярному течению, приближая его к области, известной как «аллея айсбергов».

«Южная Джорджия находится в зоне, где часто бывают айсберги, поэтому ожидаются последствия как для рыболовства, так и для дикой природы», — прокомментировал морской эколог Марк Белчиер в интервью BBC News.

Учитывая размеры айсберга A23a, сложно предсказать, как именно его таяние скажется на окружающей среде, особенно когда он окажется в теплых водах. Тем не менее предыдущие исследования показали, что таяние ледников может привести к увеличению уровня железа в воде, что, в свою очередь, способствует росту фитопланктона, который поглощает часть углекислого газа из атмосферы.

«Мы знаем, что крупные айсберги могут обогащать водные массы питательными веществами, проходя через менее продуктивные районы, и тем самым создавать процветающие экосистемы», — комментирует биогеохимик Британской антарктической службы (BAS) Лора Тейлор, занимающаяся анализом проб, собранных в 2023 году.

Ранее уже было известно о том, что самый большой в мире айсберг откололся от льдов континента и движется по направлению к Южному океану. Ученые считают, что отрыв гиганта от Антарктиды был естественным явлением, но говорят, что это служит напоминанием о потенциально катастрофических последствиях глобального повышения уровня моря.