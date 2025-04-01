Немецкая DB Cargo совместно с Bosch Engineering и ITK Engineering сообщили о разработке полностью автоматизированного маневрового локомотива для серийного производства. С выпуском новых машин компания планирует цифровизировать и автоматизировать железнодорожные грузоперевозки, особенно в части сортировочных работ на станциях.

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В настоящее время для сортировки вагонов и формирования новых составов используются маневровые локомотивы с ручным управлением. Новая технология позволит автоматизировать эти процессы, что сделает формирование поездов более эффективным и гибким.

Это укрепит позиции повагонных перевозок и станет решающим фактором для перехода с автомобильных на более экологичные железнодорожные перевозки.

В рамках партнерства DB Cargo и Bosch планируется разработать блок автоматизации с датчиками и системой восприятия окружающей среды. Последний позволит маневровым локомотивам действовать полностью автономно.

Также будет разработана рабочая станция оператора для управления движением и мониторинга маневрового локомотива. Сотрудничество рассчитано до декабря 2027 года.

Первый успешный прототип уже прошел испытания в Мюнхене. Полностью автоматизированный локомотив будет сертифицирован Федеральным управлением железных дорог Германии в конце 2025 года. После этого он будет введен в эксплуатацию на основной сортировочной станции DB Cargo в Германии.